Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El gas duplica su peso en la generación eléctrica en doce meses y alcanza su nivel más alto desde el apagón

Los ciclos combinados fueron la primera fuente de producción en octubre con el 23,6% del total y arrebatan el primer puesto a la fotovoltaica

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

En pleno debate energético por el futuro energético de España tras el lhistórico apagón que sufrió la Península Ibérica y la receta que Red ... Eléctrica ha impuesto desde entonces para evitar futuros cortes -el denominado modo reforzado-, la generación con gas natural en el mix eléctrico se ha disparado al nivel más alto desde el cero energético. Los ciclos combinados fueron la primera fuente de producción con el 23,6% del total, el mayor porcentaje desde abril, según datos del operador del sistema. Esta cifra casi duplica la cuota de esta tecnología con respecto a la de hace doce meses, cuando apenas supuso el 12,2% de en octubre de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 La Real obra el milagro contra el Barcelona
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  10. 10 Claudia, la madre de familia que ha dejado atrás su vida para mudarse a una aldea en Galicia: «He encontrado mi lugar en el mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El gas duplica su peso en la generación eléctrica en doce meses y alcanza su nivel más alto desde el apagón

El gas duplica su peso en la generación eléctrica en doce meses y alcanza su nivel más alto desde el apagón