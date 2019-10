Garamendi: «¿Quién va a decir que las pensiones no suban con la inflación?» El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. / Efe El presidente de la CEOE defiende que «las pensiones son un problema de todos» y deben abordarse dentro del Pacto de Toledo, y no en campaña LUCÍA PALACIOS Madrid Miércoles, 9 octubre 2019, 15:04

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, piensa que las pensiones subirán con la inflación, tal y como prometió hace un par de días el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ya que nadie se va a negar a ello. «¿Quién va a decir que las pensiones no suban con la inflación?», reflexionó durante un desayuno organizado por Europa Press. Sin embargo, dejó caer su malestar porque un asunto como éste, de interés general, se haya decidido sin previa consulta y se utilice como un arma para la campaña electoral, ya que, a su juicio, lo correcto es «sentarse a estudiarlo» a fondo y tomar una decisión consensuada entre los partidos políticos y los agentes sociales. Por ello, reclamó que este tema «vuelva» al Pacto de Toledo.

«Me parece una barbaridad que saltarse el Pacto de Toledo», afirmó el máximo representante de los empresarios en una crítica velada a Pedro Sánchez, al que lanzó otro mensaje: «Las pensiones son un problema de todos, no son un tema de un partido ni de otro ni de un gobierno ni de la patronal o los sindicatos, sino del Pacto de Toledo». Así, defendió estudiar «de verdad» de dónde se viene, dónde se está, qué es lo que se quiere y cómo se puede hacer. En esta línea, pidió saber cómo se va a llevar a cabo esa subida conforme a los precios que Sánchez comprometió antes de final de año y si esto va a suponer más déficit o un coste extra para las empresas.

De igual manera, desde la CEOE mostraron también su oposición a que la subida del Salario Mínimo la decida el Gobierno de forma unilateral, como así ocurrió este año, cuando lo elevó un 22,3% hasta los 900 euros al mes, y defendió que se haga dentro del diálogo social. «Sacar el SMI del diálogo social no está bien y creo que el Gobierno se equivocó», apostilló. En esta línea, recordó que en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) se recogía un salario mínimo de 1.000 euros para 2020 e instó a que el incremento se trabaje en los convenios colectivos, teniendo en cuenta la productividad. «Se nos llena la boca hablando de la España diversa y, cuando hablamos de SMI, se tiene en cuenta sólo Madrid y Barcelona y no se piensa en Almendralejo. La capacidad de compra en un sitio y en otro es diferente. Un señor de un bar en Extremadura no puede subir un 22% un café», aseguró.