El futuro tecnológico está en Euskadi: «Todo el mundo quiere venir aquí por el System Two», asegura el presidente de IBM El presidente de la tecnológica estadounidense en España destaca la determinación del País Vasco como clave para «atraer inversiones y talento mundial»

Imanol Lizasoain San Sebastián Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:13 | Actualizado 12:25h.

Euskadi se está consolidando como uno de los polos de innovación más vibrantes de Europa. La reciente instalación del IBM System Two en San Sebastián, uno de los ordenadores cuánticos más potentes del mundo, ha puesto a Euskadi en el mapa global de la tecnología avanzada.

La afirmación de Morell durante el XIX Foro Empresarial de Gipuzkoa no puede ser más clara: «Todo el mundo quiere venir a Euskadi». Pero, ¿por qué Euskadi? La respuesta tiene que ver tanto con las políticas de inversión como con la determinación local y el compromiso de las instituciones y empresas vascas por crear un ecosistema abierto y colaborativo que impulse la innovación.

El IBM System Two, con su poder de procesamiento cuántico, no solo representa un salto tecnológico para la empresa, sino que también pone a Euskadi en la primera línea de la computación cuántica a nivel mundial. Esta tecnología, que tiene el potencial de revolucionar desde la medicina hasta la inteligencia artificial, ha atraído la atención no solo de empresas tecnológicas de renombre, sino también de gobiernos, centros de investigación y universidades.

Según Morell, cuando IBM estaba en proceso de decidir la ubicación de su centro de computación cuántica, Euskadi competía contra otros cuatro países del sur de Europa. Sin embargo, la determinación del Gobierno Vasco y la confianza generada en las negociaciones fueron factores decisivos para que Euskadi fuera la elegida. En palabras de Morell, «la visión del Gobierno Vasco, al mirar por el largo plazo y apostar por la ciencia, fue crucial para que la decisión fuera tan positiva».

El éxito de Euskadi no se limita a las infraestructuras, sino que también tiene que ver con el ecosistema de empresas que ha crecido en torno a la ciencia y la tecnología. Morell destaca que Euskadi no solo es un centro de investigación avanzada, sino que también es un territorio con una comunidad empresarial vibrante, colaborativa y orientada a la creación de riqueza a largo plazo. En este contexto, «empresas de todo el mundo están mirando hacia Euskadi para establecer sus centros de investigación y desarrollo, atraídas por el talento local y la infraestructura tecnológica».

La atracción de grandes empresas tecnológicas y de investigación no es casual. Euskadi ha trabajado durante años para crear un entorno favorable que no solo atraiga inversiones, sino que fomente la creación de una industria basada en la ciencia y la tecnología. En este sentido, la instalación del IBM System Two es solo el comienzo de un viaje que pondrá a Euskadi a la vanguardia de la revolución tecnológica global.

Como bien dice Horacio Morell, «todo el mundo quiere venir a Euskadi». Y es que, con una infraestructura puntera, un ecosistema empresarial innovador y un compromiso decidido con el desarrollo del talento y la ciencia, Euskadi no solo atrae a las grandes compañías, sino que se está posicionando como un referente global para los próximos avances tecnológicos.