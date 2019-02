¿Y si la franquicia baja la persiana? Clientes ante el local de Caredent cerrado esta semana en Barakaldo. / MANU CECILIO Entre la central y el franquiciado sólo hay un contrato mercantil que, generalmente, no incluye ninguna obligación de atender a los clientes si el negocio cierra IRATXE BERNAL Lunes, 18 febrero 2019, 08:12

¿Tiene una franquicia algún tipo de obligación con los clientes estafados por un franquiciado? El inesperado cierre esta semana en Barakaldo de una clínica dental integrada en la red de una enseña, vuelve a poner en entredicho el respaldo que el consumidor puede encontrar al acudir a establecimientos con mucho nombre.

Pues la respuesta es no. Legamente la franquicia no tiene ninguna obligación de prestar el servicio a los clientes del franquiciado. Sea cual sea el motivo por el que éste no ha sido realizado. «El franquiciado es un empresario independiente, ya sea autónomo o una sociedad limitada. Opera sin ninguna vinculación jurídica o económica con la central y el compromiso con el cliente es específicamente suyo. Es este quien lo factura y quien lo presta, cosa que hace con su propia estructura y no con la de la central, que únicamente se limita a cederle el uso de una marca», explica Santiago Barbadillo, director general de la consultora especializada Barbadillo y Asociados.

Puede ser que la central sí decida atender a los clientes abandonados, pero es una opción totalmente voluntaria. «Quizá, por preservar el prestigio de la marca, la enseña decida hacerse cargo de esos servicios. Ya sea en un caso concreto o porque incluso esté reflejado en el contrato que firma con su red o en el de prestación del servicio con el cliente, pero no suele ser lo habitual», matiza Barbadillo.

Cuando quiebra la central

Si, en cambio, el cierre o quiebra viene desde la central, quien pasa a ser uno de los que está directamente perjudicado es el franquiciado. Especialmente si la imagen de la marca queda tan tocada (como en algunos casos de fraude) que el emprendedor no puede salir adelante por sí solo. Para empezar, como su acuerdo con la enseña es mercantil y no laboral, no podrá acudir al Fondo de Garantía Salarial, Fogasa. Por otra parte, aunque ponga una demanda por daños y perjuicios, «veremos quién le va a pagar aunque tenga razón». Además, cuando los dueños de la franquicia se declaran insolventes y van a concurso, los franquiciados no encabezan precisamente la lista de acreedores. Antes están la Seguridad Social, Hacienda, los trabajadores (expresamente contratados por la central) o los bancos. «En realidad, hay muy pocas opciones de resarcirse económicamente», lamenta el experto.

Más allá de intentar reclamar algo, lo que puede hacer el franquiciado es continuar con la actividad y mantener la solvencia de su propio negocio. ¿Y con qué marca? «Teóricamente tendrá que cambiarla. Una condición habitual en los contratos es que una vez que la relación mercantil se extingue, por cualquier circunstancia, el franquiciado no tiene derecho a usar esa marca. Pero también es verdad que si la central desaparece, si no hay una continuidad operativa, no va a haber quien le reclame el cumplimiento del contrato», señala Bardadillo. En estos casos, manda la practicidad y si el prestigio lo permite, lo más cómodo es mantener el rótulo o, como mucho, modificarlo levemente para no despistar demasiado a un cliente al que igual no le importa lo que haya pasado con la marca original.

Abandono de la franquicia

También puede ocurrir que la franquicia sobreviva. Que pasada una mala racha y destituida la dirección, la marca remonte. En este caso el fraquiciado podría reclamar por la caída de las ventas derivadas de los problemas sufridos por la mala gestión de la central, pero sólo si es capaz de demostrar el daño y cuantificarlo. «Otra cosa es que los tribunales te den la razón», matiza Barbadillo.

Eso si el franquiciado tuvo paciencia para aguntar el tirón. Porque de no ser así y decidió operar por su cuenta con otra marca, quien reclame puede ser la central por incumplimiento del acuerdo entre las partes. «Si el contrato está bien hecho (que a veces no es así), que el franquiciado continúe con la misma actividad y en el mismo local se considera competencia desleal», dice el experto, quien también pone fecha a esta deslealtad. «Si al cabo de un año decide volver a subir la persiana del local para realizar la misma actividad, nadie podría impedírselo siempre que no utilice el saber hacer de la central, y eso es tan difícil de demostrar...», matiza. Lo mejor es pactar la salida y entregar a la franquicia el material que aportara al negocio o incluso mandar un requerimiento.

Difícil de cuantificar

«La verdad es que es imposible dar una cifra de cuántas franquicias cierran. Hay que tener en cuenta que cada una de ellas opera como una sociedad limitada o trabajador autónomo, con lo que en muchos casos es imposible coger los datos de cese de actividad y saber cuáles corresponden a franquicias. La cifra que tradicionalmente se maneja en el sector es que al cabo de cinco años permanece activo el 80% de ellas, pero a mí parece un dato un poco adornado. Y si no sabemos los cierres menos aún las causas. Quienes tienen estos datos son las enseñas, pero éstas obviamente no están muy interesadas en darlos», señala Santiago Barbadillo.

En su opinión tampoco podemos decir que haya sectores más complicados que otros, «pese a que los que saltan a los titulares sean los relacionados con los servicios de salud y estética». «En realidad va un poco por rachas. Los momentos en los que estamos en fase de bonanza es más arriesgado poner negocios que se puedan ver superados por el avance de la tecnología, o sea, por las ventas online. No son buenos momentos por ejemplo para la distribución textil o de complementos de moda o para el hogar. Y en las fases de mala situación económica las primeras que se resienten son las franquicias inmobiliarias. Los que son más estables siempre, al menos en España, son los relacionados con el ocio y la hostelería», insiste.

«En cualquier caso, tenemos que trabajar para que haya más calidad en el diseño del proyecto; que se construya bien, pensando en las dos partes, pero primero en el franquiciado. Y, después, que haya una buena gestión. El éxito de una franquicia no se mide por su número de franquiciados o por su velocidad de expansión, sino por la permanencia, por su sostenibilidad», insiste el experto.

«Esa disminución del riesgo de fracaso es lo que busca el emprendedor que opta por ser franquiciado. Ese es el principal aliciente de las franquicias; que al emprender sin ninguna vinculación a una franquicia, los datos son los inversos a los que decíamos antes. La supervivencia al cabo de cinco años ronda el 20%, y esta vez sí creo que el porcentaje está más ajustado a la realidad porque funcionar de una manera aislada (sin los beneficios de economía de escala) en un mercado competitivo es muy complicado».