La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange

Adquiere la mitad que no controlaba a los fondos Cinven, KKR y Providence y a un grupo de inversores vascos

Lucas Irigoyen

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:58

Comenta

La tecnológica francesa Orange cerró ayer la compra de todo el grupo MasOrange, que había nacido precisamente con la fusión entre la marca gala y ... la antigua MásMóvil. La firma naranja se hace así con el 100% del grupo tras comprar por 4.300 millones la otra mitad que tenían los fondos KKR, Providence y Cinven y también un grupo de inversores vascos. Entre ellos está José Eulalio Poza, uno de los impulsores de MásMóvil; la herramienta inversora de los Ybarra-Careaga, Onchena; e Inveready, el fondo de Jose María Echarri, ubicado en San Sebastián.

