La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange

La tecnológica francesa Orange cerró ayer la compra de todo el grupo MasOrange, que había nacido precisamente con la fusión entre la marca gala y ... la antigua MásMóvil. La firma naranja se hace así con el 100% del grupo tras comprar por 4.300 millones la otra mitad que tenían los fondos KKR, Providence y Cinven y también un grupo de inversores vascos. Entre ellos está José Eulalio Poza, uno de los impulsores de MásMóvil; la herramienta inversora de los Ybarra-Careaga, Onchena; e Inveready, el fondo de Jose María Echarri, ubicado en San Sebastián.

La operación tiene una derivada que impacta de lleno en el sector tecnológico vasco. Y es que Euskaltel, la operadora móvil y de internet vasca que nació hace más de 20 años, cae en manos del gigante galo. Euskaltel se había integrado en MásMóvil, tras su adquisición por 3.000 millones en 2021, pero mantenía la presencia de los accionistas locales y la presidencia, que está en manos de Jon Ander de las Fuentes, un directivo vasco que, entre otras cosas, ha estado en la génesis de la Fundación Artizarra, creada para asegurar el arraigo de empresas vascas.

Así que la compra de Orange hace que Euskaltel se integre en el nuevo gigante tecnológico que es el primero en España en número de clientes. Un mercado, el español, que se convierte así en el segundo de la marca francesa con más de 7.000 millones de facturación.

Los fondos de inversión y los agentes vascos habían solicitado inicialmente 5.000 millones por su parte del grupo jugando con la alternativa de salida a Bolsa. Al final, según señalan fuentes del mercado a EL CORREO, la operación se cerró por esos 4.300 millones, que están sujetos también a un reparto de dividendo entre los vendedores que se añadiría a los más de 1.000 millones que se repartieron entre KKR, Cinven, Providence y los inversores vascos cuando se cerró la fusión que dio lugar a MasOrange.

Las miradas del Gobierno vasco están en Orange, para ver si respalda la apuesta que se había realizado en la compañía por Euskaltel, centrando en las oficinas de la sede del Parque Tecnológico de Zamudio la instalación de la gestora de la red de fibra que MasOrange prepara con Vodafone en el macroproyecto para llegar a 12 millones de clientes en España. Además, MasOrange es un socio clave del Ejecutivo vasco para el desarrollo del centro de datos 'Atlantic Data Infraestructure (ADI)'. Son 25 millones de inversión en el Parque Tecnológico de Abanto en los que participan también Teknei y Dominion. Y una infraestructura que se replicará en Álava y Gipuzkoa.

Portavoces de la empresa han asegurado que se mantienen tanto los cuadros directivos, que pasan por el puesto de consejero delegado en la persona de Menirad Spenger, como los planes previstos para la compañía.

Más estabilidad accionarial

Al ser Orange una empresa más industrial y con presencia del gobierno francés en el accionariado (20%) podría dar más estabilidad al proyecto. Y es que sus planes de rentabilidad y de negocio pasan por plazos más largos. Todo lo contrario que los fondos de inversión, que han generado importantes turbulencias en la gestión de Euskaltel en los últimos años.

La bajada de Kutxabank del 68% al 49% en el accionariado en 2012 dio paso a la entrada del fondo Trilantic. Tres años después, en 2015, la empresa salió a Bolsa y Trilantic vendió sus títulos, mientras que el banco vasco redujo de nuevo su participación al 30%, desde donde siguió vendiendo posiciones. En 2017, entró el fondo británico Zegona, el periodo quizá más turbulento de Euskaltel. Y en 2021 fue adquirida por MásMóvil.