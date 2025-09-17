Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, y Antón Pradera, de CIE.

El Foro Finanza abordará mañana la importancia de la gestión económico financiera

La undécima edición del acto organizado por Elkargi con el apoyo del Diario Vasco, comenzará a las 9 horas en la sala Prisma de Tabakalera

El Diario Vasco

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:40

Este jueves tendrá lugar la undécima edición del foro Finanza, una importante cita organizada por Elkargi y que cuenta con el apoyo de El Diario ... Vasco, El Correo y la Diputación Foral de Gipuzkoa. La sala Prisma de Tabakalera, situada junto al barrio donostiarra de Egia, ha sido el lugar escogido para acoger este importante evento, que sirve de punto de encuentro entre todos los agentes del sector financiero. En esta ocasión la iniciativa, bajo el título 'Líderes que se reinventan', tratará la importancia de la gestión económico-financiera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  4. 4

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  5. 5

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  8. 8 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  9. 9 Franco Berrino, epidemiólogo de 81 años, señala el alimento a retirar de nuestra dieta: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  10. 10

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Foro Finanza abordará mañana la importancia de la gestión económico financiera

El Foro Finanza abordará mañana la importancia de la gestión económico financiera