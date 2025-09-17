El Foro Finanza abordará mañana la importancia de la gestión económico financiera

Este jueves tendrá lugar la undécima edición del foro Finanza, una importante cita organizada por Elkargi y que cuenta con el apoyo de El Diario ... Vasco, El Correo y la Diputación Foral de Gipuzkoa. La sala Prisma de Tabakalera, situada junto al barrio donostiarra de Egia, ha sido el lugar escogido para acoger este importante evento, que sirve de punto de encuentro entre todos los agentes del sector financiero. En esta ocasión la iniciativa, bajo el título 'Líderes que se reinventan', tratará la importancia de la gestión económico-financiera.

Finanza se creó en 2021 con el objetivo de crear un espacio para fomentar la cultura y el conocimiento financiero a través de ciclos, diálogos, entrevistas o artículos en diferentes soportes y canales. En esta ocasión el ciclo contará con la participación del presidente de CIE Automotive, Antón Pradera, y el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, además de contar con la participación del diputado foral de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza.

Ambos directivos, referentes del liderazgo empresarial en sus respectivas compañías, hablarán sobre temas diversos de la actualidad económica tras el saludo inicial del director general de Elkargi, Zenón Vázquez.

Los datos Ponentes. Josu Jon Imaz, CEO de Repsol; Antón Pradera, presidente de CIE Automotive, y Unai Andueza, diputado foral de Promoción Económica.

Fecha y hora. Mañana jueves a partir de las 9.00 horas en la sala Prima de Tabakalera.

Temática. Bajo el título 'Líderes que se reinventan' se hablará de la importancia de la gestión económico financiera.

La conversación entre Imaz y Pradera se llevará a cabo, según detallan desde la organización, en torno a la «industria», «automoción», y modelo energético. Este encuentro se enmarca en un contexto europeo complejo, marcado por contradicciones profundas. Por un lado, se promueve una transición energética hacia la sostenibilidad y a su vez, la Unión Europea ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para comprar 750.000 millones de dólares en petróleo y gas natural en tres años.

Además, Elkargi hará hincapié en la relevancia que adquiere hoy para las compañías, sobre todo pymes, una «adecuada gestión económico-financiera, la formación financiera y el conocer todas las alternativas con las que cuentan las empresas para acceder a la mejor financiación posible».

La admiración que despierta la trayectoria y forma de entender el liderazgo de ambos directivos ha provocado que la expectación «sea máxima» y que el aforo de la sala Prisma ya esté completo, según ha detallado Elkargi. En total serán más de 220 responsables de empresas y máximos ejecutivos de las entidades financieras quienes asistan mañana jueves al Foro.

Ciclos anteriores

La calidad de invitados y la importancia de los temas sobre los que se centran las ponencias son algo a lo que ya tiene acostumbrado Elkargi durante cada edición de Finanza.

En el anterior ciclo, celebrado en el museo Guggenheim de Bilbao, el Gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y la presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) conversaron sobre temas como la coyuntura moderna de las pymes y el acceso a financiación o el futuro del sistema financiero en Europa. La última vez que el foro se celebró en Donostia, el ministro de Economía del Gobierno central, Carlos Cuerpo; el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y el CEO del grupo Teknia, Javier Quesada, discurrieron sobre las empresas y administraciones.