«La formación constante es necesaria para aportar valor añadido en el trabajo» Luis Aldasoro, en la academia Inkor, que fundó hace cinco años tras una larga experiencia en el sector. / Luis michelena Luis Aldasoro concreta que «todavía no hay trabajadores cualificados» para una industria 4.0 que va a cambiar «a las empresas y a la sociedad» ION FERNÁNDEZ Domingo, 29 julio 2018, 10:20

«Ya no es suficiente con haber finalizado unos estudios. El mercado actual exige una formación permanente de la persona». Luis Aldasoro, director de Inkor, resalta que «los centros formativos tenemos que dar respuesta a las necesidades reales de las organizaciones». Ante esto, la empresa donostiarra ofrece cursos modulares y un Máster sobre Industria 4.0.

– ¿Qué hay que entender sobre la industria 4.0?

– La industria 4.0 es una realidad que está afectando y, sobre todo, va a afectar a todo el tejido empresarial. La evolución tecnológica resulta necesaria actualmente para que las organizaciones mantengan su competitividad. Podríamos catalogar este concepto como una nueva revolución industrial. La tecnología es la base, pero los cambios importantes se van a producir en el ámbito organizativo de las empresas, surgirán nuevos modelos de negocio y transformará la mentalidad de la sociedad. Esto va a requerir nuevos perfiles profesionales. Actualmente, no hay trabajadores cualificados para ello. Nosotros estamos trabajando fuerte para formar a personas en este ámbito.

– ¿Nunca hay que parar de formarse?

– La idea de 'termino mis estudios y me coloco en esta empresa hasta que me jubile' ha muerto. Y no va a resucitar. Una persona tiene que comprender que 'lo que hoy vale, probablemente, en dos años ya no sirva'. La formación, hoy en día, no hay que entenderla como una obligación, sino como una necesidad para mantener un alto nivel competitivo en el trabajo. A su vez, las personas tenemos que aceptar que nuestra vida laboral ocupa una gran parte de nuestro día a día. Va más allá de cumplir unas funciones en un puesto o cargo. Cada jornada pasamos ocho horas en el trabajo; la persona que no esté contenta en su empresa va a ser infeliz. Y la mejor manera para sentirse orgulloso del trabajo es crecer y para esto la formación constante es fundamental.

– ¿Hay interés en las empresas y entre las personas por la formación?

– Creo que sí. Las organizaciones se encuentran en un entorno cada vez más competitivo y para sobrevivir necesitan ofrecer un valor añadido. Para ello, deben contar con profesionales cualificados. Por su parte, los trabajadores son conscientes de la situación actual de la vida y que para mantenerse tienen que aportar respuestas eficientes.

– ¿Cómo se consigue ofrecer una formación útil y práctica?

– Lo fundamental es dar respuesta a las necesidades reales que vayan surgiendo en el mercado. Luego, cobra mucha importancia la función del docente. Es una piedra angular, ya que, además de formar, debe motivar.

– ¿Cuál es la base para entender las necesidades del mercado?

– La filosofía de Inkor está centrada en una innovación constante. En todo momento, buscamos ofrecer formación útil. Para ello, estamos atentos a la evolución del entorno económico-social y mantenemos una estrecha relación con las organizaciones y sus equipos de trabajo para comprender cuáles van a ser las necesidades en el mundo empresarial. En este sentido, mantenemos una estrecha colaboración con Oteic, una consultara con mucha experiencia en el sector empresarial, y especialmente en el industrial. También hay que prestar atención a las directrices que transmiten instituciones como el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y Lanbide.

– A partir de toda esta labor, ¿qué soluciones aporta Inkor?

– En este centro ofrecemos respuestas rápidas a las necesidades del mercado. Somos un equipo ágil, innovador y que busca soluciones imaginativas.

– ¿Cuál es el modelo de trabajo de la empresa?

– Apostamos por equipos de trabajo colaborativos y participativos, y una estructura horizontal. La implicación de las personas es clave, la actitud de cada uno supone un valor y la ayuda entre los diferentes miembros se presenta como algo esencial. Las personas que formamos Inkor queremos un proyecto que vaya más allá del ámbito profesional de cada uno y genere ilusión. Entendemos que cuanto más difíciles sean los retos mejor, porque si algo es complejo y lo haces bien supone que eres bueno. Queremos hacer cosas diferentes, porque si haces lo mismo que el resto no es bueno para nadie.

– ¿Qué le llevó a fundar Inkor?

– Realicé los estudios de Ciencias Empresariales y después estuve durante unos años en un concesionario de coches de San Sebastián. Pero el sector de la formación siempre me ha gustado, por lo que cambié de aires y me incorporé a un centro de formación profesional. Estuve trabajando allí durante 25 años, y luego decidí emprender y poner en marcha este proyecto para llevar a la práctica las ideas que tenía en la cabeza.

– ¿Cuáles son sus motivaciones al frente de este centro?

– Todos los días por la mañana me levanto con ganas gracias a que estoy rodeado de un equipo de trabajo formado por personas involucradas e ilusionadas. Este ambiente permite que compartamos un proyecto que tiene un futuro por delante y que busca constantemente la innovación. También es motivador el hecho de que colaboramos con muchos agentes externos, como empresas, instituciones, universidades y centros tecnológicos, una actitud que resulta novedosa para un centro formativo. No muchos siguen este camino. Estar en contacto con esos agentes me permiten aprender.

– ¿Cómo tiene que ser un director?

– Un gerente tiene que aportar una base académica importante, pero, al igual que el resto de la empresa, necesita una formación continua en muchos ámbitos: recursos humanos, liderazgo... El director debe escuchar, saber interactuar con las personas, ya sean de la empresa o externos, y reconocer los méritos de sus trabajadores. Es fundamental que transmita ilusión por el proyecto y tenga equilibrio mental en los momentos difíciles para tener capacidad de aportar calma al equipo. Además, tiene que estar en constante observación del sector en el que se encuentra la empresa.

La empresa 2013

Año de fundación. La empresa donostiarra, con un centro también en Madrid, cuenta con 17 personas en plantilla, y se incrementa hasta los 30-35 en momentos puntuales en función de la actividad.