«La forma de salir de coyunturas como esta es agarrándose del brazo»

Con representantes de algunos de los principales actores económicos de Debabarrena en la mesa, era inevitable abordar el incuestionable tema de la semana: la crisis arancelaria derivada de las políticas de Donald Trump.

La reacción ante la pregunta de la periodista Olga Grande fue similar por parte de quienes componían la segunda mesa redonda de la jornada (Luis Uriarte, director general de Tekniker; Amaia Enparan, jefa de zona de Debabarrena-Urola Kosta de LABORAL Kutxa; Juan Ángel Balbás, director general de Debegesa; e Iñigo Pérez-Arregui de Codes, presidente de la Asociación Empresarial Basque Precision Technology District): calma y confianza en un tejido empresarial e industrial que, como señaló Luis Uriarte, «siempre ha sabido salir a flote». Y la clave la dio Juan Ángel Balbás: «La fórmula de salir de coyunturas como esta es agarrándose todos del brazo». Es decir, a través del «asociacionismo y sacando el orgullo junto al resto». Porque «si estás débil y te apoyas en otro, te sientes más fuerte». El director general de Debegesa quiso incidir, además, en que «cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Cierran el mercado americano, pero ¿hemos pensado en otros mercados? Los norteamericanos también pagarán esto y quizá, como consecuencia, la Unión Europea consiga tener un criterio y una identidad propia para buscar nuevos mercados».

«Si hacemos las cosas juntos y de forma sensata, saldrán bien» Juan Ángel Balbás Director general de Debegesa

«No queda más remedio que adaptarnos. Es lo que siempre nos ha tocado», añadió Luis Uriarte, que quiso poner en valor que «la capacidad de adaptación de nuestro territorio puede ser más rápida», como quedó acreditado décadas atrás cuando el descenso de la demanda de armas llevó a tantas empresas de la zona a reconvertirse. Desde LABORAL Kutxa, Amaia Enparan también quiso recordar cómo «nuestra entidad surgió en momentos difíciles y es ahí cuando se toman grandes decisiones y se buscan nuevas alternativas».

De lo global se dio paso a lo local y ahí se puso sobre la mesa un concepto que estuvo muy presente a lo largo de toda la mañana: el equilibrio territorial. Lo explicó bien Luis Uriarte: «Lograrlo es el gran objetivo y no es que se deba a una injusticia o un mal trato. Es que hay una tendencia natural que si dejáramos fluir terminaría con todo el mundo viviendo en las grandes ciudades. Pasa en Euskadi con las tres capitales, que hacen un efecto aspirador; y si no hacemos nada, se irá concentrando todo allí». Para evitar que tal cosa suceda, «necesitamos una discriminación positiva por parte de las instituciones públicas».

«Para lograr el equilibrio territorial necesitamos una discriminación positiva de las instituciones públicas» Luis Uriarte Director general de Tekniker

Iñigo Pérez-Arregui de Codes cuantificó la cuestión: «Desde 2009, tenemos una decadencia en el número de empresas y vamos perdiendo tejido». Como explicó Juan Ángel Balbás, «la comarca ha ido perdiendo población y 'punch' industrial, aunque partíamos de un nivel industrial enorme e histórico. Partiendo de ese cielo, hemos evolucionado negativamente», añadió.

La solución, como indicó Pérez-Arregui de Codes, «debe pasar por reinventarnos un poco» y reclama «ilusión» para lograr un relevo generacional necesario porque si no se da ese relevo «lo terminaremos pagando». Asimismo, «desde la empresa tenemos la responsabilidad de poner sobre la mesa proyectos atractivos, porque si no, no van a querer venir aquí».

«El diálogo es muy importante de cara a lograr la colaboración público-privada» Amaia Enparan Jefa de zona de Debabarrena-Urola Kosta de LABORAL Kutxa

La automatización, clave

A esa ausencia de relevo por esa citada falta de ilusión en dar continuidad a «esos pequeños talleres» por parte de los jóvenes, hay que añadir la atracción de las grandes ciudades y la propia tendencia demográfica que hará que 10.000 puestos de trabajo queden sin cubrir de aquí a quince años. Por eso, será fundamental, tal y como explicó Juan Ángel Balbás, la transición digital y la industria 4.0: «Queremos lanzar un mensaje claro de la necesidad de incorporar procesos de automatización para mantener las empresas vivas porque nos estamos quedando sin personas que puedan trabajar».

«Desde la empresa tenemos la responsabilidad de poner proyectos atractivos sobre la mesa» Iñigo Pérez-Arregui de Codes Presidente de la Asociación Empresarial BPTD

Para ayudar a las empresas, especialmente a las pymes, a dar ese salto a la digitalización, todos coincidieron en señalar la colaboración público-privada: «El diálogo es muy importante para eso. Debemos entender las necesidades de cada uno y lo que cada uno puede aportar», dijo Amaia Enparan. «Esta siempre ha sido una característica de Euskadi y en Debegesa estamos orgullosos de la colaboración multinivel que se da. Tanto público-privada; como público-público; como privada-privada. Necesitamos todas las colaboraciones», expuso Balbás. «Si hacemos las cosas juntos y de forma sensata, saldrán bien. En el País Vasco siempre hemos sido capaces de hacer las cosas razonablemente bien», finalizó el director general de Debegesa.