El fondo Everwood Capital impulsa uno de los mayores grupos europeos de transporte con la compra de tres firmas irundarras

Everwood Capital ha anunciado este jueves la adquisición de una participación mayoritaria en Arin Express, Trans Paneuropa y HTG Express. Se trata de tres compañías ... con sede en Irun y una amplia trayectoria en el transporte exprés industrial internacional. Las tres firmas, con más de 80 años de experiencia conjunta, pasan a formar parte del fondo Everwood Capital de Transporte y Logística (T&L). La operación permite la creación de uno de los mayores grupos europeos del sector, con cerca de 100 millones de euros en facturación, 250 empleados y una cartera de 5.000 clientes repartidos por Europa y el norte de África.

Arin Express, fundada hace dos décadas en Irun, cuenta con 100 trabajadores y más de 1.500 clientes, además de una destacada presencia en Marruecos y otros mercados del sur de Europa. Trans Paneuropa, creada en 1994, mantiene bases operativas en Irun, Barcelona y Alemania, con una red de más de 350 conductores asociados. Por su parte, HTG Express, también con origen en la ciudad fornteriza, opera en Francia y Marruecos y atiende a más de 3.500 clientes gracias a una red de 3.000 conductores asociados.

El nuevo grupo queda bajo la dirección de Geoffrey Sterkendries, actual director general de HTG Express, que liderará un equipo formado por directivos de las tres compañías. Las familias vendedoras continuarán dentro del proyecto con el objetivo de contribuir al crecimiento y la expansión internacional.

Everwood Capital prevé impulsar la consolidación del grupo, fortalecer su profesionalización y acelerar su digitalización. La gestora señala que incorporará herramientas de comunicación avanzada y sistemas de geolocalización para ofrecer un control exhaustivo de las cargas críticas en toda Europa, además de promover los estándares ESG más exigentes. Con esta operación, el Fondo de Transporte y Logística amplía su presencia en nuevos verticales del sector y refuerza su posición como actor clave en la logística europea.