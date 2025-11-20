Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Cae de gran altura un trabajador de 44 años en una obra de Azpeitia
Un camión de la empresa irundarra Arin Express.

El fondo Everwood Capital impulsa uno de los mayores grupos europeos de transporte con la compra de tres firmas irundarras

Arin Express, Trans Paneuropa y HTG Express pasan a formar parte este holding, con 250 empleados y 100 millones de euros de facturación

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:11

Comenta

Everwood Capital ha anunciado este jueves la adquisición de una participación mayoritaria en Arin Express, Trans Paneuropa y HTG Express. Se trata de tres compañías ... con sede en Irun y una amplia trayectoria en el transporte exprés industrial internacional. Las tres firmas, con más de 80 años de experiencia conjunta, pasan a formar parte del fondo Everwood Capital de Transporte y Logística (T&L). La operación permite la creación de uno de los mayores grupos europeos del sector, con cerca de 100 millones de euros en facturación, 250 empleados y una cartera de 5.000 clientes repartidos por Europa y el norte de África.

