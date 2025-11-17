FomoINN logra conectar e impulsar el talento joven

Una de las grandes novedades de esta edición de la Donostia WeekINN, el FomoINN, se ha revelado como un acierto. Este festival diseñado por ... jóvenes y para jóvenes y familias, era una de las apuestas más ambiciosas para la XII edición de la Semana de la Innovación, organizada por la concejalía de Economía y Empleo Local, a través de Fomento de San Sebastián.

Con un programa que tenía como objetivo conectar, potenciar y dar visibilidad al talento joven de la ciudad, se puede decir que el reto se ha conseguido y que, además, se ha sembrado esa semilla del interés por la innovación y el emprendimiento en muchos jóvenes de la ciudad.

LA AGENDA Lunes

Cyberfront:

De 9:00 a 21:00, en el Kursaal. Con inscripción.

San Sebastián, ciudad de ciencia:

De 13:00 a 14:00, en EKINN. Abierto a la ciudadanía.

Martes

Cyberfront:

De 9:00 a 15:00, en Anoeta. Con inscripción.

Entendiendo la IA:

De 18:30 a 20:00, en el espacio Foyer del Kursaal. Entrada libre.

Miércoles

Hablando en plata:

De 16:00 a 17:30, en EKINN. Con inscripción.

European Scalability Network:

De 16:00 a 17:30, en EKINN.

Jueves

Conferencia internacional para ciudades: 'Talent-based science cities':

De 10:00 a 13:00, en EKINN. Con registro.

X Premios a la Innovación Empresarial DonostiaINN:

De 19:00 a 20:30, en el Hotel María Cristina. Con invitación.

Inscripciones

En la página web www.fomentosansebastian.eus

El Kursaal este fin de semana ha sido un lugar en el que niños, niñas, jóvenes y familias han disfrutado en su primer contacto con la ciencia y la innovación. Lo han hecho en ese 'Gaming gunea' con arcades, videoconsolas y simuladores de coches y motos; también en el 'Tech Gunea', con el Minecraft, las carreras de drones o los robots; y, por supuesto, en 'FOMO Plaza', con la realidad virtual, los juegos XXL o el EscapINN. Todas ellas han sido fórmulas para que los jóvenes, en cuadrilla o familia, hayan podido acercarse a la innovación con naturalidad.

Era el caso, por ejemplo, de Candela y sus amigos, un numeroso grupo de once años que había estado el sábado por la tarde y volvió ayer por la mañana: «Cuando llegamos, la zona de videoconsolas y otros juegos estaba a punto de cerrar, así que nos quedamos un rato a ver los conciertos y hoy hemos venido con más tiempo».

De la misma edad, Dani también había hecho 'doblete' en FomoINN: «Ayer disfruté de los drones y la Play Station, pero hoy he vuelto para probar la realidad virtual», explicaba este joven donostiarra, que tiene claro que quiere ser investigador y «estudiar la genética de los animales en peligro de extinción».

Con parada en la ciencia

Los 'Talent Talks' propusieron un recorrido que comenzó en la musica y terminó en el fútbol, haciendo parada también en la ciencia. Estas charlas centradas en el talento joven comenzaron con Jokin Pinacho, más conocido como Janus Lester. Uno de los músicos vascos del momento repasó su trayectoria, dio algunos consejos y, además, interpretó varios temas en directo.

Después, fue Usue Mori, especialista en IA e integrante de Emakumean Zientzian la joven talento entrevistada en unos 'Talent Talks' a los que la psicóloga, periodista y analista de fútbol Nerea Zusberro puso el colofón.

Desde sus perspectivas, los tres incidieron en la pasión, la curiosidad y la disciplina como motor de desarrollo de sus proyectos.

Tres ganadores

En esa forma de emprender que también es el mundo de la música y al que Fomento de San Sebastián ha querido dar un espacio físico y también un protagonismo dentro de este festival FomoINN, ha habido tres ganadores que han pasado por el escenario principal.

El sábado por la noche, el grupo Arkale ganó el concurso de bandas locales, imponiéndose en la final a Sergio Muñoz y LUP. Talento, energía y un directo 'gamberro' les hicieron acreedores de este triunfo.

En la batalla de gallos, otra propuesta con muy buena respuesta entre el público, la gran final regaló un duelo en el que Vycman se impuso a Crutzero.

Ayer, por su parte, se celebró la final del concurso de videoclips de FomoINN. Ganó Lokargi, con el video de su tema 'Isiltasunaren lakua'.