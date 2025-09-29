Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ciudadanos paseando por un puente en Donostia. FÉLIX MORQUECHO

El número de EPSV en Euskadi alcanza otro récord por la fiscalidad y los planes de empleo

En un año se han sumado 10.258 socios a un sistema con una rentabilidad del 5% y un patrimonio de 30.300 millones

Lucas Irigoyen

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Es la cifra más alta recogida en la estadística, si bien hay que recordar que el dato no se puede extrapolar a número de personas, ... ya que mucha gente es titular de más de un plan de pensiones. En cualquier caso la tendencia positiva se nota también en la evolución del patrimonio de estas figuras. Los agrupados en la federación vasca, que son la inmensa mayoría, aglutinan más de 30.335 millones de euros, otro techo en la serie histórica. El crecimiento recogido entre junio de 2024 y el mismo mes de este año asciende a un total de 1.474 millones.

