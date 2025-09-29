El número de EPSV en Euskadi alcanza otro récord por la fiscalidad y los planes de empleo

Es la cifra más alta recogida en la estadística, si bien hay que recordar que el dato no se puede extrapolar a número de personas, ... ya que mucha gente es titular de más de un plan de pensiones. En cualquier caso la tendencia positiva se nota también en la evolución del patrimonio de estas figuras. Los agrupados en la federación vasca, que son la inmensa mayoría, aglutinan más de 30.335 millones de euros, otro techo en la serie histórica. El crecimiento recogido entre junio de 2024 y el mismo mes de este año asciende a un total de 1.474 millones.

En la tendencia alcista de los socios afectan principalmente tres elementos: la mayor concienciación social, especialmente a partir de los 40 años, de la necesidad de completar la pensión futura; las reformas fiscales que han mejorado el tratamiento de este ahorro; y, sobre todo, la consolidación de las EPSV colectivas de empleo. Estas, en las que aportan tanto el trabajador como la empresa, concentran el grueso del crecimiento de las cuentas. El impulso lo rentabilizan casi en exclusiva las administraciones públicas, que siguen siendo las que más crecen por los aumentos de plantilla. La suma de los socios de la EPSV de diputaciones y ayuntamientos, Elkarkide-tza, y la de los funcionarios del Gobierno Vasco, Itzarri, alcanza los 3.935 titulares entre junio de 2024 y el primer semestre de este año.

LA CLAVERENTABILIDAD 5% Es la rentabilidad media cosechada por los planes de pensiones vascos en el último año

Por su parte la figura colectiva impulsada por la patronal guipuzcoana junto a los sindicatos, Geroa, sigue siendo la principal ESPV vasca. Suma 314.000 socios, tras añadir en el último año 3.935 incorporaciones. Una herramienta análoga es la que ha terminado por lanzar este mismo año la patronal vizcaína, Cebek, con Etorkizuna. La EPSV de Bizkaia está constituida desde el pasado mes de abril y cuenta con 6.000 socios y 700 empresas, aunque espera extender esas cifras hasta los 140.000 trabajadores vizcaínos que están amparados por un convenio colectivo.

PLANES DE EMPLEOGeroa con 314.000 socios es la es la primera EPSV vasca, seguida de Kutxabank con 256.800 en Baskepensiones

El patrimonio de los planes de pensiones vascos sigue creciendo también hasta registros récord. Así, las EPSV integradas en la federación acumulan ya 30.335 millones de euros. Es un salto, en solo cinco años del 15% y 3.900 millones más.

Más retiradas que ingresos

Se trata de un capital importante para el que el Gobierno Vasco estudia mecanismos que lo puedan dirigir a la inversión empresarial. De hecho, la Federación de EPSV firmó el pasado mes de marzo la creación de la Alianza Financiera Vasca impulsada por el Ejecutivo de Pradales para apoyar a la industria. La rentabilidad media registrada por las inversiones de los planes de pensiones en el último año firmó un 5%.

Los socios de las ESPV han aportado a sus cuentas en el primer semestre un total de 342,6 millones, un 2,6% más que el pasado año. En cuanto a las prestaciones cobradas, fueron 454 millones, un 2,6% menos que entre enero y junio de 2024. Aun así esta tendencia sigue marcando una línea negativa en la que el dinero destinado al ahorro es inferior al rescatado por los jubilados. En el primer semestre, ese déficit fue de 112 millones, aunque hay que señalar que la mayoría de los propietarios de una EPSV esperan a final de año para realizar el total de sus aportaciones.