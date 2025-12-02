Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exterior de la sede de la Hacienda foral, en Donostia. DV
Fiscalidad

Las rentas de capital en Gipuzkoa pagan un 54% más en impuestos que hace siete años

Las arcas de la Hacienda foral ingresaron el pasado curso a través de esta vía 334 millones de euros,de los que casi un terciolo abonaron los 400 contribuyentes más favorecidos del territorio

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:58

Comenta

Las rentas de capital en Gipuzkoa pagan un 54% más en impuestos que hace siete años. Las arcas de la Hacienda foral ingresaron el año ... pasado a través de esta vía 334 millones de euros, de los que casi un tercio lo abonaron los 400 contribuyentes más favorecidos del territorio. Esta cifra general es la más elevada de los últimos siete años y responde, sobre todo, a la rentabilidad de las inversiones obtenidas en un año que fue extraordinario en Bolsa.

