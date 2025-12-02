Las rentas de capital en Gipuzkoa pagan un 54% más en impuestos que hace siete años. Las arcas de la Hacienda foral ingresaron el año ... pasado a través de esta vía 334 millones de euros, de los que casi un tercio lo abonaron los 400 contribuyentes más favorecidos del territorio. Esta cifra general es la más elevada de los últimos siete años y responde, sobre todo, a la rentabilidad de las inversiones obtenidas en un año que fue extraordinario en Bolsa.

Las llamadas rentas de capital pueden sonar lejanas, casi técnicas, pero en realidad forman parte del día a día financiero de miles de contribuyentes. En román paladino, se trata del dinero que genera el dinero. Es decir, los beneficios que proceden de los ahorros e inversiones: los intereses de las cuentas bancarias, los dividendos de acciones, las ganancias al vender un fondo, la renta del piso en alquiler o el rendimiento de un depósito. Es dinero que no proviene del trabajo, sino del capital, y por eso Hacienda lo clasifica y grava en el IRPF de forma diferente.

En Gipuzkoa, estas rentas forman un mosaico muy variado: desde pequeñas cantidades fruto del ahorro modesto de la mayoría de ciudadanos, hasta grandes volúmenes de ingresos financieros concentrados en un grupo reducido. Eso es lo que revela la información enviada por la Diputación en respuesta a una petición del juntero de EH Bildu Haritz Perez, relativa al periodo 2017-2024. Tres tablas que retratan con bastante precisión quién tiene rentas del ahorro, cuánto declara y cuánta recaudación generan en Gipuzkoa –ver tablas adjuntas–.

Perfil Los contribuyentes más acaudalados abonaron de media 233.000 euros en sus cuentas con la Hacienda guipuzcoana

Retrato del ahorrador

La primera tabla muestra el número de contribuyentes en cada tramo de base liquidable del ahorro. La fotografía es clara: la inmensa mayoría de guipuzcoanos se mueve en niveles bajos. En 2024, por ejemplo, más de 188.000 personas declararon rentas del ahorro inferiores a 7.500 euros. Es el grupo más numeroso y representa el ahorro cotidiano: intereses de una cuenta, pequeños fondos o inversiones conservadoras. A medida que aumentan los tramos, el número de contribuyentes se reduce drásticamente. Quienes declaran entre 50.000 y 90.000 euros no llegan a 2.100 personas. Y en el tramo más alto, el de quienes superan los 300.000 euros, apenas hay 416 contribuyentes. Es la estructura piramidal típica del capital financiero: muchos con poco, muy pocos con mucho.

La segunda tabla recoge el total de dinero declarado por todos los contribuyentes de cada tramo. Aquí aparece un fenómeno interesante: aunque los tramos altos son minoritarios, concentran una gran parte de la riqueza financiera.

En 2024, el tramo más bajo reunió unos 252 millones de euros en conjunto. Pero los contribuyentes que superan los 300.000 euros sumaron casi 373 millones, a pesar de ser menos del 0,2% de todos los declarantes. Es decir: muy pocos contribuyentes acumulan cantidades comparables –o incluso superiores– al gran grupo de ahorradores modestos. Esto confirma una realidad conocida pero a menudo difusa: la concentración del capital es mucho más pronunciada que la de los ingresos del trabajo. Un pequeño porcentaje de la población acumula una gran parte del capital y, por tanto, genera la mayor parte de las rentas de este tipo. Las ganancias de capital están muy concentradas en los tramos más altos de ingresos.

La tercera tabla presenta la cuota íntegra total pagada por los contribuyentes de cada tramo, es decir, el impuesto bruto que corresponde a sus rentas del ahorro. Y aquí también aparece una tendencia clara: los tramos altos aportan una parte muy significativa de la recaudación total.

Retrato común La mayor parte de los guipuzcoanos tiene rentas del ahorro muy modestas, fruto de inversiones pequeñas y prudentes

En 2024, el tramo inferior (0–7.500 euros) generó 51,2 millones de euros de recaudación. Pero el tramo superior, el de quienes superan los 300.000 euros, aportó 92,8 millones, casi el doble, pese a tener un número de contribuyentes más de 450 veces menor. De hecho, la aportación media de estas personas fue de 233.000 euros frente a los 272 euros que pagaron las rentas más modestas. Las grandes fortunas tienen carteras de inversión mucho más diversificadas y voluminosas, lo que las hace más sensibles a los vaivenes de los mercados financieros. Un año bueno en la Bolsa, por ejemplo, puede generar cuantiosas ganancias para los grandes inversores, disparando la recaudación.

Los tramos intermedios también sumaron cantidades relevantes, reflejo de una clase media inversora que va ganando peso en Gipuzkoa. La combinación de las tres tablas deja un mensaje de fondo: la mayor parte de los guipuzcoanos tiene rentas del ahorro muy modestas, fruto de ahorros pequeños y prudentes. Pero, al mismo tiempo, los grandes inversores —aunque sean pocos— soportan una parte sustancial de la recaudación por este impuesto, porque concentran buena parte del capital financiero.