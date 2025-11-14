La Hacienda de Gipuzkoa recauda un 13% más en impuestos hasta octubre
Las arcas forales han ingresado 5.042 millones de euros en los diez primeros meses del año, 579 millones más que en el mismo periodo de 2024
San Sebastián
Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:41
La recaudación acumulada de impuestos en Gipuzkoa ha alcanzado los 5.042 millones de euros hasta octubre, lo que supone un incremento de 579 millones ... respecto al mismo periodo del año anterior, un 13% más. Los ingresos íntegros suben un 7,8% y las devoluciones disminuyen un 6,4%.
Por tipos de impuestos, la recaudación líquida de los impuestos directos aumenta un 11,2%, la de los impuestos indirectos un 13,9% y los ajustes con el Estado crecen un 17,6%. No obstante, gran parte de esta variación se explica por las devoluciones extraordinarias a mutualistas realizadas en julio de 2024, que distorsionan la comparación. Si se elimina este efecto, el crecimiento real se situaría en el 8,9%.
Entre los principales factores que impulsan la recaudación se encuentran el aumento de las retenciones sobre rendimientos del trabajo y del capital mobiliario, el IVA y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. En sentido contrario, la recaudación sufre un impacto negativo por la disminución de las retenciones sobre ganancias patrimoniales y el incremento de las devoluciones del impuesto sobre sociedades.
IRPF e IVA
En detalle, el IRPF registra un aumento de 240 millones de euros, un 14,3% más que en 2024, debido principalmente a las menores devoluciones realizadas el año pasado. La recaudación por el Impuesto sobre Sociedades disminuye 28,6 millones, mientras que la del IVA crece 190,6 millones, un 17,1% más, y los ajustes interterritoriales aumentan un 21,5%.
Por su parte, los impuestos especiales muestran un comportamiento desigual. La recaudación por tabaco sube un 5,7%, mientras que la de electricidad se dispara un 62,6% por los cambios normativos recientes. Los ajustes con el Estado aumentan 79,4 millones en IVA y 13,1 millones en impuestos especiales, destacando el incremento del ajuste por IVA de las importaciones y la reducción de la liquidación por hidrocarburos.
