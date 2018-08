La Hacienda foral estudia estimular los planes de pensiones tras penalizarlos Los responsables de la Hacienda foral, Perona, Larrañaga y Domínguez, durante la presentación de la última campaña de la Renta. / SARA SANTOS La modificación tributaria aprobada por Bildu se justificó por el escaso beneficio de la bonificación para las rentas más bajas ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 1 agosto 2018, 07:53

No hace muchos años Gipuzkoa vivió un tsunami fiscal. La recaudación por tributos caía de forma alarmante, la cifra de contribuyentes también y con la llegada de Bildu al Palacio Foral en 2011 se comenzaron a explorar fórmulas para garantizar un nivel de ingresos suficiente. No tardaron muchos meses en diseñar un plan de choque consistente en una reforma fiscal del IRPF que trajo consigo una subida de tipos -también en el ahorro- y una revisión de las deducciones y reducciones de cuota, entre las que destacó la bajada en el límite de las aportaciones a las EPSV.

Las modificaciones, que fueron respaldadas por el PSE, presentaron una reducción de esa bonificación fiscal por las aportaciones realizadas a las entidades de previsión social voluntarias. En la práctica, el límite de aportación personal se redujo de los 8.000 euros a los 5.000. Esa reforma, que a día de hoy se está estudiando retocar, es la que ha supuesto un mayor 'efecto ahorro' para las arcas forales seis ejercicios después. En concreto, según los informes de gastos fiscales del ente foral, las modificaciones en la incentivación de las aportaciones a las EPSV han supuesto un ahorro superior a los 368 millones en el IRPF para el fisco guipuzcoano entre 2013 y 2018. A Euskadi, la reforma se extendió ya en 2014 tras el pacto fiscal cerrado entre PNV, PSE y PP.

Un buen pellizco en forma de ahorro que podría verse reducido en caso de que las Haciendas vascas tomen finalmente la decisión de mejorar el incentivo fiscal de estas aportaciones como han anticipado esta semana al señalar que han comenzado a analizarlo. El diputado de Hacienda de Gipuzkoa, Jabier Larrañaga, se ha mostrado favorable en los últimos meses a estudiar cómo favorecer este modelo de ahorro «que complementa las pensiones futuras».

Las cifras 6 años completos han pasado desde que se comenzaran a sentir los efectos de la reforma de la tributación de las EPSV en Gipuzkoa. 86,3 millones de euros es el gasto fiscal por aportaciones a las EPSV que la Diputación ha destinado este ejercicio en sus Presupuestos. 5.000 euros es el límite personal máximo de inversión en EPSV que se puede descontar de la base imponible un contribuyente.

Sea como fuere, Gipuzkoa se ha servido de esa menor factura fiscal por las EPSV entre 2013 y 2018 para alcanzar cotas máximas en la recaudación por IRPF. Y es que si antes de la reforma era habitual que el gasto fiscal presupuestado para esta cuestión por la Diputación foral superará los 160 millones, ya desde 2013 -las aportaciones se descuentan de la base en la declaración que se cumplimenta el ejercicio posterior- la factura se redujo considerablemente. El estudio de impacto económico de la reforma calculaba que el fisco se ahorraría unos 35,7 millones por año con esta rebaja, aunque en el primer curso el gasto descendió ya en 48 millones.

Una cuantía que se repitió en tres años consecutivos -con prórroga presupustaria incluida en 2015- y volvió a reducirse tras la reforma fiscal vasca, hasta rondar los 75 millones de euros en los últimos tres años (2016-2018).

¿Qué modificar?

Ahora toca iniciar el debate para identificar qué tocar para incentivar esa inversión pero no trastocar los ingresos. El gobierno de Bildu realizó su reforma escudándose en que las rentas más bajas no se beneficiaban de la reducción en la base imponible del IRPF por esas aportaciones a las EPSV. En Italia, por ejemplo, los contribuyentes que no alcanzan a tributar por Renta perciben en la propia EPSV el ingreso de la bonificación fiscal que le correspondería por realizar sus aportaciones. Distintas fórmulas que tendrán que explorar las Haciendas vascas.