«Deberían devolverlo sin tener que pedirlo; así se ahorran dinero» Garazi Altuna, con su hijo de nueve meses, que mira fijamente la cámara con cara sorprendida. / LOBO Las mujeres que han disfrutado del permiso de maternidad, satisfechas con la decisión, aunque creen que es un dinero que les corresponde P. A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 19 octubre 2018, 06:40

La vida discurre por las calles de Tolosa como cualquier otro día. Es una jornada otoñal y las pocas mujeres jóvenes con niños y bebés que se atisban por el centro de la villa papelera se apresuran a marcharse a sus casas, porque el reloj marca ya las doce y media del mediodía y toca dar de comer a los niños. En ese trasiego no resulta fácil abordar a estas madres, aunque algunas hacen una pequeña parada, lo que se agradece.

Hace tan solo una hora y media que las Haciendas vascas han decidido devolver el dinero retenido por el IRPF, pero la noticia no ha trascendido todavía a la calle, con lo que somos los encargados de darles la buena nueva. Como es habitual, nadie da saltos de alegría, aunque son conscientes de que en unas semanas pueden contar con algo más de dinero para hacer frente a los múltiples gastos que acarrea la maternidad.

Leire Lopetegi lleva a su hija Elena en la sillita. Esta tolosarra señala que se había quedado en el paro justo antes de tener a la niña, por lo que entiende que le corresponderá reclamar la retención del IRPF, que también se aplica al interrumpirse el desempleo. «Claro que tengo intención de pedirlo», señala. «Al fin y al cabo es un dinero nuestro, que nos lo han quitado».

Leire comenta que se trata de un derecho y que «por lo tanto nos lo tienen que restituir, máxime con todos los gastos que tenemos que afrontar en esta etapa». Aunque no se hace una idea de la cantidad que le devolverán, apunta que le vendrá muy bien. «Siempre viene bien». Además, Leire tiene otro hijo de ocho años.

A esta madre le asoma una ligera sonrisa en la cara cuando nos despedimos de ella, aunque todavía no ha tenido mucho tiempo para asimilar la noticia.

En el principal parque de la localidad, el que se encuentra al lado de Correos, dos madres juegan con su hijos pequeños en los columpios. Se les ve algo más relajadas y sin tantas premuras, pero prefieren no hacer declaraciones. No parece fácil conseguir más testimonios y nos adentramos por las calles del centro. Sin alejarnos mucho del parque nos encontramos con Garazi Altuna, que lleva en la silla a su hijo de nueve meses.

«Es el primero», comenta esta joven madre, que tampoco conocía la noticia de última hora, aunque le sonaba que se trataba de un tema que se estaba debatiendo entre las Haciendas vascas. «Si hay posibilidad de pedirlo, lo haré», señala tajante. Garazi lamenta que «las ayudas que hay para la maternidad o para compaginarla con el trabajo son pocas, por no decir casi nulas, por lo que si encima te reducen lo que de por sí te corresponde...».

Eso sí, se queja de que la devolución de las cantidades retenidas no las hagan en Gipuzkoa de oficio al igual que en Álava. «Es una jugada habilidosa porque el que no lo solicite se quedará sin ese dinero, que al final es suyo, y habrá mucha gente que no se entere».

Melanie Escudero está en una cafetería con sus tres hijos de diez, siete y tres años. Aunque ella no ha trabajado fuera de casa, tiene amigas que sí lo están haciendo y está convencida de que ni se han enterado de que les habían retenido ese dinero cuando han disfrutado del permiso de maternidad. «Te lo quitan sin que te des cuenta». Lamenta en ese sentido la falta de información previa, pero está convencida de que sus amigas sí solicitarán que les reintegren las cantidades retenidas. «Al final, no se trata de cantidades desdeñables», remarca.

En el Paseo San Francisco, la arteria principal de la villa, se atisban algunos padres y madres que avanzan a buen ritmo. Entre ellos están Luz Juárez y su marido, que van con su hija Valentina, de dos años. Luz también muestra su extrañeza porque dice que no sabía que le hubieran retenido el IRPF. Pero tiene muy claro también que reclamará esas cantidades en cuanto tenga la posibilidad de hacerlo.

También lamenta que tengan que ser las afectadas las que deban tomar la iniciativa y no sea la propia Hacienda guipuzcoana la que devuelva ese dinero.