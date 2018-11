La Cámara reclama al Gobierno Vasco el borrador de la Ley de Aportaciones La oposición une fuerzas para pedir que el texto llegue antes de que concluya el año y deje de aplazarse ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 23 noviembre 2018, 06:41

No será un consenso que pase a la historia por su valor efectivo -prácticamente nulo-, pero es de valorar que Partido Popular, EH Bildu y Podemos unan fuerzas por un objetivo. En esta ocasión, los tres partidos, la oposición de la Cámara vasca al completo, compartieron una moción en la que instaron al Ejecutivo a presentar el borrador de la nueva Ley de Aportaciones antes de final de año. Populares, abertzales y morados pidieron al consejero de Hacienda y Finanzas Pedro Azpiazu -que no estaba presente en el hemiciclo- que cumpliese con el compromiso adoptado y presente antes de que finalice este ejercicio el proyecto de la nueva norma que determina la cantidad de su recaudación que cada Hacienda foral debe entregar al Gobierno Vasco.

No solo no estuvo presente el consejero de Hacienda sino que los propios partidos que componen el Ejecutivo (PNV y PSE) dejaron claro que la moción no tendría ningún efecto y que para que el borrador se apruebe y esté listo para su paso por el Parlamento deberá recibir el visto bueno de las partes en el próximo Consejo Vasco de Finanzas. Por tanto, hasta al menos el mes de febrero no verá la luz el proyecto de ley que deba defender el Gobierno Vasco y que aspire a reemplazar a la actual norma que lleva prorrogada desde 2011.

«No es nuestra competencia. El Gobierno Vasco no puede enviar el proyecto de ley hasta que no cuente con el visto bueno del CVF», inssistió la parlamentaria jeltzale Josune Gorospe antes de señalar que «hay un compromiso para negociar y acordar la nueva metodología en 2018 y una vez se reciba la certificación de lo aprobado por el CVF, el Gobierno Vasco pondrá en marcha el proceso y lo enviará al Parlamento».

La moción del PP fue defendida por Javier Ruiz de Arbulo quien achacó al PNV que «son incapaces en ponerse de acuerdo en cómo distribuir lo que se recauda en las Haciendas forales» aunque «hay más dinero» y «todos están de acuerdo» en que es necesario modificar esta ley.

La parlamentaria de EH Bildu Leire Pinedo defendió que desde 2007 han cambiado los servicios sociales y es necesario que los ayuntamientos cuenten con «financiación suficiente para desarrollar sus actividades». Desde Elkarrekin Podemos, Julen Bollain subrayó que «no se puede tolerar que los territorios no tengan recursos suficientes para afrontar sus políticas».