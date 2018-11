Bizkaia devolverá el IRPF también a los padres y Gipuzkoa esperará a que decida el Supremo Más de 18.500 prestaciones de paternidad abonó la Seguridad Social a padres en Gipuzkoa entre 2014 y 2017. / MÓNICA RIVERO La Diputación vizcaína se desmarca de la postura conjunta que mantenían los tres territorios | La decisión, comunicada en la reunión del OCT, sorprendió a Gipuzkoa y Álava que no estiman tan urgente un cambio que de momento carece de «seguridad jurídica» ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 23 noviembre 2018, 06:44

Parecía que el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) había dejado de ser un saco de sorpresas desde que todas las diputaciones y el Ejecutivo vasco pintan del mismo color -verde jeltzale-. Daba la sensación de que no había cartas guardadas, que prácticamente las decisiones más mediáticas venían masticadas por las partes participantes en las reuniones desde la víspera y que reinaba el consenso para dar luz verde a los pactos o para supervisar algunas decisiones particulares de cada parte. Ayer, todo hacía presagiar que la noticia se centraría en la decisión que iban a adoptar en torno al impuesto de las hipotecas pero, como quien no quiere la cosa, los representantes de la Diputación de Bizkaia alzaron la mano y explicaron que habían tomado una decisión en torno a las prestaciones de paternidad. «Interpretamos que la doctrina del Tribunal Supremo para las prestaciones de maternidad es extensible a las de paternidad, por tanto vamos a iniciar la devolución del IRPF a los padres desde 2014», detallaron.

«Interpretamos que...», las palabras resonaron en la cabeza de los técnicos guipuzoanos y alaveses que, en principio, no esperaban un movimiento tan claro. Desde Gipuzkoa consideran que ese «interpretamos que» que tan claro refleja la propia nota de prensa de la Diputación de Bizkaia es la que debería restar premura a cualquier decisión. En todo caso, explican fuentes consultadas, debe ser el Tribunal Supremo el que confirme esa interpretación con una nueva sentencia que fije si las prestaciones de paternidad de la Seguridad Social también deberían estar exentas del tributo del IRPF, como se pronunció hace apenas un mes sobre las ayudas de maternidad. En otras palabras, que no se plantean poner la tirita antes de la herida.

La cifra 22,9 millones de euros es el monto total de las prestaciones de paternidad abonadas por la Seguridad Social en Gipuzkoa entre los años 2014 y 2017. El impacto de las devoluciones podría rondar los 3-4 millones de euros.

Desde la Hacienda guipuzcoana, consideran que tomar una decisión en ese sentido crearía, de momento, «inseguridad jurídica», ya que no hay fallo del Alto Tribunal que lo sustente, y si se comenzaran a realizar las devoluciones y el Supremo fallase que la prestación debe ser tributada, la situación se retorcería aún más. La diputación de Álava, por su parte, explica que «nuestra normativa no habla de paternidad hasta 2018, por lo que no tenemos encaje jurídico para realizar devoluciones antes de esa fecha».

Así las cosas, la Diputación de Bizkaia iniciará sola el camino de devoluciones del IRPF de las ayudas de paternidad. Según los datos aportados por la Seguridad Social, entre 2014 y 2017 en Bizkaia se abonaron 25.746 prestaciones de paternidad a 22.755 contribuyentes. El importe bruto de estas prestaciones fue de 32,4 millones de euros, y sobre ellas se practicaron retenciones por importe de 2,6 millones. El fisco vizcaíno calcula que el impacto de estas devoluciones para las arcas forales rondaría los cinco millones de euros.

En Gipuzkoa, entre 2014 y 2017 la Seguridad Social abonó 18.678 prestaciones de paternidad, por valor de 22,9 millones de euros. De ahí que el impacto de acometer esas devoluciones para las arcas guipuzcoanas se situaría entre los 3-4 millones de euros. Una cuantía baja, según explican desde el departamento de Hacienda y Finanzas, que no justifican su decisión de esperar al pronunciamiento del Supremo desde el punto de vista económico.

Las diputaciones y la propia Agencia Tributaria ya han repetido en más de una ocasión que el fallo del Alto Tribunal está al caer, un argumento que sigue defendiendo Gipuzkoa, y añade que una vez conocida la sentencia se tomaría la decisión urgente de modificar la norma y utilizar la misma herramienta que se ha habilitado para realizar las reclamaciones de maternidad para que los padres eleven su petición.

Así las cosas, la Hacienda foral sigue centrando sus recursos en iniciar las devoluciones de esas retenciones del IRPF realizadas de forma irregular a las prestaciones de maternidad entre 2014 y 2017. Como avanzó DV, el fisco guipuzcoano espera comenzar a realizar esos reingresos a los contribuyentes afectados a partir de la próxima semana, aunque el grueso de devoluciones llegará en 2019. Ya son más de 10.000 las reclamaciones de contribuyentes que han llegado hasta las oficinas de la Hacienda foral.