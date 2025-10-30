Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos ejemplares de bonito del Norte Paloma Ucha

Finaliza la costera de bonito con un 68 % de la cuota consumida y mejores precios

La campaña se ha alargado un mes más que en 2024 y se ha vendido el bonito entre 0,50 y 0,60 €/kg; el sector defiende su gestión sostenible mientras alerta sobre el futuro del verdel frente a la presión de Noruega y Feroe

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:40

Comenta

La costera del bonito del Norte (Thunnus alalunga) toca a su fin en Euskadi con un balance claramente favorable para la flota de bajura. Según ... los datos manejados por las cofradías guipuzcoanas, la flota vasca ha sido capaz de consumir en torno al 68,71% de la cuota disponible, un nivel de ejecución que el propio sector interpreta como una demostración de gestión responsable y de la buena localización del recurso durante gran parte del verano. Los arrantzales han pescado 17.868.758 kilos sobre una cuota total de 26.004.730 kilos «La consecución del 68,71% de la cuota demuestra, una vez más, la gestión sostenible que viene haciendo el sector pesquero vasco», subrayó Emeterio Urreisti, presidente de la Cofradía de Getaria, que quiso poner el dato en contexto europeo: «Irlanda ha agotado su cuota y Francia ni siquiera consiguió aproximarse al tope de capturas con sus redes de arrastre pelágico, no selectivas para nosotros».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  4. 4 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  5. 5

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  6. 6 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  7. 7 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  8. 8

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo
  9. 9

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  10. 10 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Finaliza la costera de bonito con un 68 % de la cuota consumida y mejores precios

Finaliza la costera de bonito con un 68 % de la cuota consumida y mejores precios