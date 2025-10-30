Finaliza la costera de bonito con un 68 % de la cuota consumida y mejores precios

La costera del bonito del Norte (Thunnus alalunga) toca a su fin en Euskadi con un balance claramente favorable para la flota de bajura. Según ... los datos manejados por las cofradías guipuzcoanas, la flota vasca ha sido capaz de consumir en torno al 68,71% de la cuota disponible, un nivel de ejecución que el propio sector interpreta como una demostración de gestión responsable y de la buena localización del recurso durante gran parte del verano. Los arrantzales han pescado 17.868.758 kilos sobre una cuota total de 26.004.730 kilos «La consecución del 68,71% de la cuota demuestra, una vez más, la gestión sostenible que viene haciendo el sector pesquero vasco», subrayó Emeterio Urreisti, presidente de la Cofradía de Getaria, que quiso poner el dato en contexto europeo: «Irlanda ha agotado su cuota y Francia ni siquiera consiguió aproximarse al tope de capturas con sus redes de arrastre pelágico, no selectivas para nosotros».

Más tiempo en la mar y mejor precio

A diferencia del pasado año, la campaña de 2025 se ha prolongado aproximadamente un mes más, lo que ha permitido escalonar las descargas y evitar saturaciones bruscas en las lonjas. Ese ritmo de ventas se ha traducido en precios sensiblemente superiores a los de 2024; se ha movido en la franja de 0,50 a 0,60 euros por kilo, un nivel que las cofradías consideran «correcto» para una campaña con captura notable pero sin colapso en primera venta.

La prolongación de la costera no ha impedido, sin embargo, que en los últimos días se apreciara el cansancio de la pesquería: «Durante el día de ayer, 12 barcos de la flota guipuzcoana atracaron en Getaria sin capturas, después de haber encontrado las aguas muy frías que imposibilitaron realizar descargas», explicó Urreisti. Ese enfriamiento de las aguas —habitual en los compases finales de la campaña— suele dispersar los cardúmenes y hace más costosa la localización del pescado.

Un marco de cuotas que da oxígeno

La cuota estatal de bonito para España en 2025 quedó fijada en 26.004.730 kilos, dentro de una gestión trienal 2024-2026 que otorga a la Unión Europea un TAC total de 35.815,9 toneladas. Ese TAC llegó a incrementarse un 25%, lo que ha permitido que, aun con una buena campaña, no se haya llegado al agotamiento total. Dicho de otro modo: había margen suficiente y la flota vasca ha sabido aprovecharlo sin tensionar el recurso.

Las claves 68,71% de la cuota estatal ejecutada por la flota vasca.

Precios mejores que en 2024 (0,50–0,60 €/kg).

Un mes adicional de actividad respecto al año pasado.

Correcto comportamiento de verdel y anchoa.

Refuerzo del relato de pesca vasca sostenible y selectiva.

Ese es precisamente el argumento que el sector quiere trasladar: un porcentaje de ejecución del 68 % no es un fracaso, sino la prueba de que se pesca lo que el mercado puede absorber y lo que el recurso permite en condiciones sostenibles. Más aún si se compara con otros Estados miembros que, o bien agotaron rápidamente su cupo (caso de Irlanda), o bien no lo alcanzaron pese a usar artes menos selectivas (caso de Francia con el arrastre pelágico).

Buen año también para verdel y anchoa

El cierre de la costera de bonito coincide con un registro positivo de capturas de verdel (caballa) y anchoa, dos especies clave para la bajura vasca, que en 2025 sí agotaron las cuotas disponibles. Ese buen comportamiento ayuda a equilibrar la campaña anual de las embarcaciones y a repartir los ingresos más allá del pico estival del bonito.

No obstante, el sector ya mira a 2026 con preocupación. La futura asignación de los totales admisibles de captura (TAC) de verdel es una incógnita y las cofradías temen que los barcos pequeños, muy dependientes de esta especie de primavera, «tengan un futuro muy complicado si se reduce la pesca del verdel». Urreisti fue claro: «Necesitamos que Europa nos defienda ante la actitud acaparadora de Noruega e Islas Feroe con esta cuota».

Sostenibilidad, el eje

Tras varios ejercicios en los que el bonito ha mostrado buena disponibilidad en aguas del Cantábrico-Noroeste, las organizaciones vascas quieren capitalizar este 2025 como ejemplo de que la bajura local cumple con las reglas, pesca con artes selectivas (anzuelo y cacea) y ajusta el esfuerzo cuando las condiciones oceanográficas —como esas aguas más frías— lo exigen.

El hecho de que la campaña se haya podido alargar un mes respecto a 2024 y que, aun así, no se haya precipitado el cierre por agotamiento del cupo, refuerza la idea de que la planificación funciona y de que el tramo final puede utilizarse para «rascar» algo de cuota sin que el mercado lo castigue con precios bajos.

La sombra, apuntan las cofradías, está en Bruselas y en las futuras negociaciones de caballa/verdel. Si la UE no logra contener el apetito de Noruega y Feroe en esa especie, las pequeñas embarcaciones vascas —que ya operan al límite de su rentabilidad— podrían ver muy comprometido su primer trimestre de 2026. Y un mal inicio de año, recuerdan, se nota luego en toda la campaña.

Por lo demás, el sector se permite cerrar la costera de bonito con un mensaje de satisfacción: «ha sido una buena campaña y, sobre todo, una campaña ordenada». Que en pesca, casi siempre, es la mejor noticia.