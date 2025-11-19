Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un conductor se dispone a recargar un vehículo eléctrico en un concesionario guipuzcoano. BORJA LUNA

El fin de los fondos deja en el aire las ayudas para 3.000 coches eléctricos en Euskadi

El Gobierno central sigue sin responder a la petición de ampliación de los recursos para el Plan Moves

Gonzalo Ruiz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Así lo constatan fuentes del Ente Vasco de la Energía (EVE), organismo que gestiona los fondos en Euskadi. Confirman que desde que el presupuesto se ... agotó el 6 de octubre tras abonar la ayuda número 1.583, las solicitudes han seguido entrando dado que el plazo del Moves se extiende oficialmente hasta el 31 de diciembre, lo que ha generado una lista de espera cada vez más difícil de solventar. Según los datos del organismo, hasta la fecha han recibido 4.887 solicitudes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  2. 2 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  6. 6 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  9. 9

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  10. 10

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El fin de los fondos deja en el aire las ayudas para 3.000 coches eléctricos en Euskadi

El fin de los fondos deja en el aire las ayudas para 3.000 coches eléctricos en Euskadi