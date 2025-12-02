La Federación Mercantil reivindica medidas fiscales para el comercio de Gipuzkoa
San Sebastián
Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00
La Federación Mercantil de Gipuzkoa reivindica un modelo fiscal específico para el comercio de proximidad–que aporta el 11% del PIB de Gipuzkoa– que ... incluya incentivos reales para su estabilidad y desarrollo. Es una de las principales conclusiones que se extraen de la comparecencia que tuvo lugar ayer en Juntas de Gipuzkoa por parte de su presidenta, Estibaliz Tello, y su directora, Maite Valmaseda.
La entidad lamenta que la reforma tributaria aprobada este año no haya incorporado sus propuestas y subraya que el sector atraviesa una fase de retroceso que requiere medidas decididas. Además del cambio fiscal, solicita impulsar campañas de apoyo continuadas en el tiempo, capaces de generar un entorno favorable para que estos negocios mantengan su actividad y atraigan al consumidor.
