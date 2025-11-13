Fabrika y Adegi lanzan inGUru+, la herramienta que busca simplificar la sostenibilidad para las empresas guipuzcoanas El proyecto aspira a convertir un ámbito habitualmente percibido como complejo en un proceso accesible y ligado a la competitividad empresarial

Jueves, 13 de noviembre 2025

Fabrika y Adegi presentaron este jueves inGUru+, una nueva herramienta diseñada para ayudar a las empresas —especialmente pymes— a gestionar la sostenibilidad de forma sencilla y práctica. El proyecto, financiado por el Gobierno Vasco, aspira a convertir un ámbito habitualmente percibido como complejo en un proceso accesible y ligado a la competitividad empresarial.

La presidenta de Fabrika, Isabel Busto, abrió la jornada subrayando que la sostenibilidad «ya no es un elemento accesorio», sino «una palanca clave para la reputación, el acceso al capital y la resiliencia» de las organizaciones.

Busto reconoció, sin embargo, que las empresas han afrontado hasta ahora «limitaciones técnicas, financieras y humanas», además de un marco en el que «la burocracia y la geopolítica han enfrentado sostenibilidad y competitividad».

Según explicaron Fabrika y Adegi, inGUru+ no es un sistema de indicadores ni un rating ESG, sino una metodología que busca impulsar un cambio cultural dentro de las organizaciones. La herramienta permite medir el impacto ambiental, social y de gobernanza de cada empresa y ofrece una hoja de ruta estructurada para avanzar en su transformación.

El enfoque, remarcaron, no se limita al cumplimiento normativo. Conecta lo que cada compañía ya aporta con los pasos necesarios para afrontar desafíos futuros, poniendo énfasis en tres vectores: efectividad, afectividad y adaptabilidad.

El eje del modelo

Otro de los elementos diferenciales de inGUru+ es la centralidad de las personas. El sistema se basa en la idea de que las relaciones internas y la implicación de los equipos son determinantes para integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial y asegurar su permanencia en el tiempo.

Busto destacó que Fabrika pretende ofrecer «acompañamiento, y no solo compromiso». Además, la herramienta se conecta con los sistemas de reconocimiento de Euskalit para poner en valor el esfuerzo de las empresas en materia de sostenibilidad.

«Estamos convencidos de que la solidez de la herramienta y de los actores que la respaldan permitirá que se convierta en un apoyo indispensable en la transición que están viviendo las empresas del territorio», afirmó.