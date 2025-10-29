Los fabricantes europeos de automóviles advierten de «paradas inminentes» en las líneas de montaje por la falta de chips

La teoría del caos sostiene que el batir de las alas de una mariposa puede desencadenar un huracán en otra parte del mundo. En este ... caso, la industria europea del automóvil podría convertirse en víctima colateral de las disputas entre Estados Unidos y China. La Asociación de fabricantes de Automóviles europea (ACEA) ha advertido este miércoles de «paradas inminentes en las líneas de montaje» debido a la escasez de chips, después de que Países Bajos (bajo presiones de Trump) nacionalizara la empresa Nexperia, lo que ha provocado que su filial china suspenda las exportaciones de semicondutores a Europa.

Los fabricantes europeos apuntan que «la industria está trabajando actualmente en base al stock que tienen, pero que el suministro se está agotando rápidamente». Según las encuestas de ACEA varios de esos fabricantes esperan «paradas inminentes en sus líneas de montaje», ya que aunque existen varios suministradores alternativos, «llevaría meses construir la capacidad adicional necesaria para hacer frente a la escasez de suministro».

El director general de ACEA, Sigrid de Vries, apunta que «las paradas en las líneas de montaje podrían llegar en días», por lo que ha hecho un llamamiento a Washington y Pekín para que resuelvan sus disputas y que encuentren una «solución diplomática».

Un conflicto político

Nexperia, uno de los principales proveedores de chips para automóviles, es propiedad de la china Wingtech. El conflicto con Washington comenzó cuando en 2024, Estados Unidos amplió las restricciones a la exportación que afectan a Wingtech y sus filiales. Además, el dirigente estadounidense, Donald Trump, presionara al Gobierno de Países Bajos, liderado por el ultraderechista Geert Wilders, para nacionalizar la compañía.

Por el momento, varios fabricantes han pedido que la disputa se resuelva de forma diplomática. El director general de Mercedes-Benz, Ola Källenius, ha asegurado que a diferencia de la crisis de semiconductores durante al pandemia, la escasez actual tiene causas políticas, por lo que la solución también debe ser política. Este fabricante cuenta con chips para seguir trabajando a corto plazo, pero ya busca proveedores alternativos ante las dudas sobre cuánto tardará en resolverse el conflicto. El grupo Volkswagen, por su parte, apunta que está en «contacto estrecho» con potenciales proveedores para «minimizar los efectos» de esta crisis, asegura una portavoz.

La industria europea del automóvil estará atenta este jueves a la reunión entre Trump y el líder chino Xi Jimping. No se reúnen desde 2019 y, aunque ya no están sobre la mesa los aranceles comerciales del 100%, son varias las tensiones entre las dos potencias.