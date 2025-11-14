Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajador desecha huevos de gallina en una granja en cuarentena. EFE

Las exportaciones de huevos españoles caen un 10% hasta agosto

Los envíos se desploman a países como Alemania, Polonia o Arabia Saudí, aunque el sector asegura que es pronto para valorar el impacto de la gripe aviar

José A. González

José A. González

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:02

Comenta

«Son innumerables los países que nos han puesto restricciones a animales vivos; algunos las regionalizan y otros no». Estas son palabras de ayer del ... director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, tras prohibir la crianza de gallinas al aire libre. No detalló el nombre exacto de los países que han decretado estas medidas —que también afectan a otros estados comunitarios—, pero su impacto sí se registra en las exportaciones españolas, especialmente la de huevos, que en lo que va de año caen un 10%, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y lo peor está por llegar, aseguran.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  4. 4 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  5. 5

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  6. 6

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  7. 7 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  8. 8 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  9. 9 Fallece el histórico entrenador Xabier Azkargorta
  10. 10 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las exportaciones de huevos españoles caen un 10% hasta agosto

Las exportaciones de huevos españoles caen un 10% hasta agosto