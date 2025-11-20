Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Transporte de vehículos en el Puerto de Pasaia. Morquecho

Las exportaciones de Gipuzkoa pierden impulso en septiembre tras el acuerdo arancelario entre la UE y EE UU

Las medidas anunciadas por Trump condicionan las ventas del territorio en el acumulado anual, que reducen su avance del 4,5% al 2,3% tras el pacto transatlántico firmado en julio

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:32

Comenta

El comercio exterior de Gipuzkoa afronta un escenario complejo que no impide un avance moderado hasta septiembre. Las exportaciones del territorio alcanzan un crecimiento del ... 2,3% en el acumulado del año, aunque muestran dos descensos consecutivos después del 4,5% registrado hasta julio y del 2,4% hasta agosto. El dato de septiembre mantiene la tendencia a la baja del acumulado, aunque el territorio queda al margen de la fuerte caída de agosto y se convierte en el que mejor evolución presenta dentro de Euskadi.

