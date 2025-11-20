Las exportaciones de Gipuzkoa pierden impulso en septiembre tras el acuerdo arancelario entre la UE y EE UU

El comercio exterior de Gipuzkoa afronta un escenario complejo que no impide un avance moderado hasta septiembre. Las exportaciones del territorio alcanzan un crecimiento del ... 2,3% en el acumulado del año, aunque muestran dos descensos consecutivos después del 4,5% registrado hasta julio y del 2,4% hasta agosto. El dato de septiembre mantiene la tendencia a la baja del acumulado, aunque el territorio queda al margen de la fuerte caída de agosto y se convierte en el que mejor evolución presenta dentro de Euskadi.

Este contexto toma forma en pleno estreno del pacto transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos. El acuerdo firmado a finales de julio por Ursula von der Leyen y Donald Trump fija un límite arancelario del 15% para numerosas ventas europeas al exterior. El nuevo marco ya deja señales visibles y condiciona la marcha del comercio guipuzcoano. La presión de los aranceles estadounidenses añade incertidumbre y coincide con la pérdida de impulso en el acumulado anual de las exportaciones del territorio.

A pesar de este frenazo, Gipuzkoa conserva valores positivos hasta septiembre. El avance del 2,3% contrasta con el retroceso del 3,6% del conjunto de Euskadi, que suma 823,8 millones menos y alcanza un total de 22.258,9 millones exportados. Bizkaia sigue como principal motor del volumen exportador con 7.999,8 millones aunque sufre un descenso del 11,5%. Álava suma 6.672,9 millones y mejora un 0,7%. Gipuzkoa, con 7.586,2 millones, encabeza el crecimiento de la comunidad y se convierte en el único territorio que mantiene un avance sólido pese a la pérdida de fuelle reciente.

Los datos mensuales confirman que el territorio muestra un comportamiento más estable que sus vecinos. Las ventas al exterior de Gipuzkoa suben un 1,4% en septiembre en comparación con el mismo mes del año pasado y dejan atrás el desplome de agosto (-16,3%). Álava registra una caída del 31,5% y condiciona el balance general de Euskadi. Bizkaia presenta un aumento del 6,1% y Gipuzkoa se sitúa en segundo lugar en la comparativa mensual.

Vehículos y trenes

En Gipuzkoa, son reseñables las mejoras de 'Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor' (165,8 %) con 34,4 millones exportados, de 'Coches de viajeros, equipajes, correo, etc. para vías férreas y similares' (365,4 %) con 32,7 millones exportados y de los 'Transformadores eléctricos, convertidores estáticos y bobinas de reactancia' (169,8 %) con 18,2 millones exportados. Por el contrario, caen las ventas (9,8%) de 'Partes y accesorios de vehículos automóviles' (7,4 millones de euros menos que en septiembre de 2024) y de los 'Perfiles de hierro o acero sin alear con 55,6 millones exportados y un 14,4 % menos..

La combinación de factores globales y tensiones comerciales deja un escenario incierto que no impide un liderazgo guipuzcoano dentro de Euskadi. El territorio mantiene un tono positivo en un contexto internacional marcado por aranceles más exigentes y por un pacto transatlántico que todavía genera interrogantes.