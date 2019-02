El 'Eusko-Renove' no permite reservar y exige comprar y matricular antes el coche para cobrar Los concesionarios, que sufren un ligero parón inicial, esperan aprovechar el 'Eusko-Renove'. / LUIS MICHELENA Según los vendedores, «cada cual hará lo que considere», lo que podría desatar una 'guerra de ofertas'. Los concesionarios animan a «ir mirando ya» los vehículos deseados y el Gobierno Vasco asegura que será «ágil» si fuera necesario ampliar el presupuesto inicial JULIO DÍAZ DE ALDA Domingo, 17 febrero 2019, 14:13

Esta que hoy acaba ha sido, sin duda, la semana más agitada para el sector de los concesionarios de coches de Gipuzkoa en los últimos meses. En pleno desplome de las ventas de los vehículos diésel, que aún sufren los mensajes sobre su (incierto) futuro lanzados por el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno Vasco dio la campanada. El Ente Vasco de la Energía (EVE) concretaba el martes un plan de ayudas a la compra anticipado días antes por la consejera Arantxa Tapia en estas mismas páginas que, en contra de lo que muchos podían pensar, primaba la adquisición de vehículos de todas las tecnologías, también la de aquellos con motores de combustión alimentados con gasóleo o gasolina.

Todo un gesto hacia los vendedores, hacia la importante industria de la automoción y hacia el medioambiente, ya que para que las subvenciones lleguen al bolsillo hará falta que antes se envíe al chatarrero un coche de más de diez años o una furgoneta de más de siete, con lo que, en paralelo, se logra rejuvenecer el parque automovilístico y promover la descarbonización del transporte en Euskadi. Es por ello que solo se prima la compra de vehículos eficientes.

La 'alegría', que irá de los 2.000 a los 3.000 euros por operación (ver la tabla que acompaña esta información), representa una verdadera revolución en un sector que no vive precisamente sus mejores horas y que ha recibido muy bien la iniciativa. Profesionales que, por otra parte, no han dejado de recordar que en cuanto se anuncian planes como el 'Eusko-Renove' se genera un intenso parón en el mercado (hasta que el dinero público -cinco millones de euros, en primera instancia- comienza a circular) que hay que solventar. De hecho, ya se han empezado a ver y a escuchar algunas promociones que tratan, precisamente, de frenar ese inevitable golpe inicial.

EUSKO RENOVE Cuantía de euros de la ayuda con achatarramiento obligatorio 3.000 euros: Vehículos ligeros eléctricos puros. Precio máximo: 40.000 euros. Máximo no aplicable a los vehículos de categoría N1 (furgonetas). 2.500 euros: Vehículos ligeros híbridos enchufables o eléctricos de autonomía extendida. Precio máximo 40.000 euros (máximo no aplicable a los N1). 2.250 euros: Vehículos ligeros híbridos no enchufables. Precio máximo 25.000 euros (máximo no aplicable a los vehículos N1). 3.000 euros: Vehículos ligeros de hidrógeno. Precio máximo 75.000 euros. (máximo no aplicable a los vehículos N1). 2.250 euros. Vehículos ligeros de GLP (gas licuado del petróleo). Precio máximo 25.000 euros (máximo no aplicable a los vehículos N1). 2.000 euros: Vehículos de gasolina o diésel de categoría M1(turismos) con calificación energética A. Precio Máximo 25.000 euros. (no aplicable a los vehículos N1) 2.000 euros: Vehículos gasolina o diésel de categoría N1 (furgonetas), con MMA menor de 2500 kg. y emisiones inferiores a 114 gr. de CO2/km. Sin precio máximo. 2.000 euros: Vehículo gasolina o diésel de categoría N1, con MMA igual o mayor de 2500 kg. y emisiones inferiores a 184 gr. de CO2/km. Sin precio máximo

Diferencias

Finalmente, y tras pedir sin éxito una retroactividad absoluta al momento del primer anuncio del programa, los vendedores han logrado que el Gobierno Vasco se comprometa a que las subvenciones (siempre a fondo perdido) sean efectivas a partir del día 1 de marzo aunque la pertinente normativa se apruebe un poco más tarde. Los planes de Lakua pasan por tener la letra pequeña allá por el día 15 del próximo mes.

El planteamiento de estas ayudas del Gobierno Vasco a través del EVE resulta algo diferente de los planes de apoyo al sector que los consumidores puedan tener en mente, como son los últimos PIVE o los Renove que en su día corrieron a cargo del Estado, habitualmente desde el Ministerio de Industria o algún organismo dependiente del mismo. El 'Eusko-Renove' no incluye aportaciones adicionales por parte de los vendedores o los fabricantes de vehículos, que sí parecen en cierto modo obligados en el nuevo MOVES estatal, que excluye a los coches diésel y gasolina y se limita a los vehículos eléctricos.

Los cinco millones saldrán del 'bolsillo' del EVE e irán a parar, sin pasar por ningún intermediario, a los compradores de esos coches poco contaminentes. Esto significa que para que las ayudas se realicen antes tendrá que haberse adquirido y matriculado efectivamente el nuevo vehículo y enviado el viejo a la chatarra. No caben reservas, puesto que para acceder a esa ventaja se ha de contar con la factura. Dicho de otro modo, solo entrarán en en 'bombo' las compras que se hayan completado a partir del próximo día 1.

LAS CLAVES Condiciones: Las ayudas irán del EVE directamente al bolsillo de los consumidores, una vez completada la compra Ofertas: Los vendedores de Gipuzkoa recuerdan que es ilegal pactar una campaña de promociones y rebajas Competencia: Es previsible que los concesionarios intenten sumar, de modo individual, algún atractivo al programa Objetivos: La subvención del EVE, el pagador de las ayudas, beneficiará a entre 2.200 y 2.500 compradores

Y es que, como resalta el director general del EVE, Iñigo Ansola, estas ayudas son «al consumidor». «El beneficiario es siempre el propietario del vehículo, aunque los concesionarios podrán ayudar en la tramitación de los expedientes, para cuya resolución nos hemos autoimpuesto celeridad y que se desarrolle por medios telemáticos a través de una aplicación específica en nuestra página web, www.eve.eus», añade.

Ansola subraya que, en realidad, el empujón no es solo al comprador, y reitera la idea del guiño «a la industria de la automoción, tan importante en Euskadi, a los vendedores, y también a la sostenibilidad y el empleo en el País Vasco».

El presidente del sector de ventas y concesionarios de la Asociación de Empresarios de la Automoción de Gipuzkoa (AEGA), Javier Bagües, no esconde que «se pidió la máxima retroactividad posible», pero también añade que «la fecha del 1 de marzo es suficientemente pronta». «Le damos muy buena nota a este programa; creo que es un empujón importante para el sector», afirma.

¿Más dinero?

¿Podrá el concesionario de turno poner un dinero adicional, un descuento añadido, al del Gobierno Vasco? Iñigo Ansola no entra en un terreno que se adivina pantanoso y, siempre prudente, afirma que «el Gobierno Vasco no se lo ha pedido» (a los vendedores). «Eso es una reflexión que solo les corresponde a ellos; nosotros no hemos hablado de esto en las reuniones que hemos mantenido con ellos para hablar sobre el plan, apunta.

Cuando la pregunta se traslada al portavoz de los concesionarios guipuzcoanos, la prudencia que mostró el EVE sale de nuevo a relucir. Bagües recuerda que el negocio (vendedores y fabricantes, en definitiva) no es que no quiera, es que no puede pactar una estrategia de descuentos o promociones única y exclusivamente para una comunidad autónoma. Sería ilegal. «Cada cual sabrá sus márgenes, que en general son muy estrechos, y hará lo que que considere», resuelve el portavoz.

Cuando este diario consulta directamente a varios concesionarios del territorio, en cambio, la respuesta -siempre desde la discrección del anonimato- es que «claro que habrá ofertas entre quienes compitan por el mismo mercado». La idea 'oficiosa' que traslada el sector es que hay que vender más que tu competidor y que es muy probable que, en determinados segmentos (cabe recordar que el 'Eusko-Renove' no ampara a todos los modelos, ni mucho menos), se puede desatar una 'guerra de ofertas'. «¿Si uno hace una promoción, no veré yo si la hago?», confiera el gerente de un grupo de concesionarios.

A la vista de que el vehículo ha de estar ya pagado para optar al 'Eusko-Renove', Javier Bagües anima a los posibles clientes a «acercarse ya a los concesionarios». «Hablamos de la segunda compra más importate de una familia, y conviene hacerla con calma; además, y aunque con cinco millones de presupuesto se podrán subvencionar unas 2.200 o 2.500 compras, es preferible saber si tienes el color o la motorización que quieres», concluye.

¿Se ampliarán esos cinco millones iniciales? «No nos cerramos a aumentar el presupuesto, pero antes, claro, debemos analizar el resultado del plan; si hay que hacerlo, garantizo que seremos ágiles», afirma el director del EVE.

Los vendedores suponen un 2,1% del PIB del País Vasco La automoción es un sector importante para Euskadi, no solo en lo que respecta a la fabricación de coches y componentes, si no también desde el prisma de la venta. Y es que la actividad económica de los concesionarios de del País Vasco supone el 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, según datos que maneja la patronal de los concesionarios (Faconauto). Las concesiones vascas facturaron el año pasado 1.914 millones de euros, de los cuales 1.382 correspondieron a la venta de vehículos nuevos y 301 millones, a la de usados. Por su parte, las actividades de taller les supusieron una facturación global de 232 millones. En Euskadi hay 294 concesionarios, de los que 108 son oficiales (red principal) y dan empleo a 6.998 personas. De esta manera, subrayó Faconauto, «los concesionarios conforman una red muy consolidada en toda la región, con una alta capilaridad.