Euskadi solo tiene nueve puntos de recarga rápida de vehículos eléctricos Pese a la reciente liberalización de la actividad, expertos coinciden en que las electrolineras no se generalizarán hasta que se abaraten los peajes de acceso JORGE MURCIA Domingo, 21 octubre 2018, 12:43

El coche eléctrico no acaba de despegar, entre otras razones, porque no hay suficientes puntos de recarga. Y si no los hay, es porque todavía no existe la suficiente 'masa crítica' para hacer rentable el negocio. El Ministerio de Transición Energética quiere matar a esta pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo? Pues por ejemplo, liberalizando el negocio de recarga. Así, el Gobierno oficializó el pasado 5 de octubre, vía real decreto, la muerte de esta figura. Lo que se pretende es eliminar barreras para que un número mayor de actores se sumen a la expansión de las 'electrolineras' y animar a los usuarios a que compren vehículos propulsados por energía eléctrica. En Euskadi hay, según datos del Ente Vasco de la Energía (EVE), 87 puntos públicos de recarga. Pero de ellos, sólo 9 son rápidas. Es decir, que permiten cargar la batería del coche en apenas 20 minutos.

¿Qué es exactamente un gestor de carga? Según la ley, es aquel agente del sector eléctrico que «siendo consumidor, está habilitado para la venta de energía eléctrica destinada a la recarga de vehículos eléctricos, así como para el almacenamiento de energía eléctrica para una mejor gestión del sistema eléctrico». El pionero fue Ibil, empresa coparticipada por el EVE y Repsol, y que gestiona la práctica totalidad de los puntos de recarga pública en Euskadi.

La figura del gestor de carga -creada a principios de la presente década- tenía además la misión de ser un agregador de demanda. Es decir, debía coordinar el flujo de electricidad que la, en teoría, imparable generalización del vehículo eléctrico iba a generar en ciertos momentos del día. O más bien, de la noche, cuando los coches particulares se enchufan en los garajes particulares o comunitarios.

Lo que pasó es que la legislación impuso a los gestores de carga una serie de obligaciones que en la práctica suponían una importante barrera de entrada para muchos agentes. Por ejemplo, tenían que informar sobre el origen de la energía suministrada, mantener las instalaciones en perfectas condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, estar vinculados a un centro de control que les permita interactuar con la red eléctrica para participar en la gestión de la demanda… Y por si fuera poco, se les obligaba a cambiar su objeto social para adaptarlo a esta nueva actividad.

Por ejemplo, una gasolinera, un restaurante o un hotel que quisieran implantar un punto de recarga tenían que modificar sus estatutos legales para poder ofrecer este servicio. Si no estaban dispuestos, siempre podrían acudir a un gestor de carga profesional. «Ahí se ponían nuevas barreras, porque se les obligaba a instalar una acometida eléctrica independiente, con el coste que ello suponía», explica Enrique Monasterio, director de desarrollo e innovación del EVE.

La nueva legislación ha eliminado esas trabas, que en teoría animarán a muchos de estos establecimientos a instalar sus puntos de recarga. El anterior marco regulatorio estipulaba que el titular de una acometida eléctrica debía ser un gestor de carga. «Por ejemplo, si un hipermercado quería poner un punto de recarga, no podía utilizar su acometida. Tenía que pedir una exclusiva a la distribuidora eléctrica. En algunos casos este trámite puede parecer una tontería, pero en otros, no», asegura un experto del sector que prefiere guardar el anonimato. Así que con la eliminación de esa figura, «se abaratan las cargas de conveniencia en centros comerciales, hoteles o lugares de trabajo», añade el experto, quien sí cree que la nueva legislación incrementará el número de puntos de suministro eléctrico para vehículos. «Pero seguramente serán puntos de recarga lenta o, como mucho, normal», asegura. ¿Por qué? Porque los peajes de acceso a la red (el término fijo que se paga por potencia) son mucho menores que los de la carga rápida o la ultrarrápida, que empieza a llegar al mercado.

El caso es que la generalización del vehículo eléctrico necesita fuentes de recarga rápida, que son las que realmente sacan al conductor -en un tiempo razonable, se entiende- del apuro de ver cómo la batería de su coche se apaga. Porque los puntos lentos (con una potencia de 3,5 kilovatios aproximadamente) apenas pueden suministrar en una hora energía para recorrer 10 kilómetros. Es el tipo de electrolinera que se puede encontrar en restaurantes y hoteles. Un servicio que estos negocios aportan en su mayor parte de manera gratuita, como si fuera Wi-Fi.

Luego están los puntos de recarga normal, de unos 11 Kw de potencia, con lo que se puede cargar totalmente una batería en dos o tres horas. Están presentes en parkings de rotación o centros comerciales, y permiten una autonomía de unos 150 kilómetros.

Las electrolineras de recarga rápida proporcionan una potencia de unos 50 Kw, y ofrecen la posibilidad de obtener carga para unos 150 kilómetros en aproximadamente 20 minutos. «Es el tipo de punto que aspiran a tener, por ejemplo, las gasolineras», dice Monasterio. Y lo que ya está llegando es la recarga ultrarrápida, la que funciona en una horquilla entre 50 y 350 Kw de potencia: con ella se podrá cargar en apenas 10 minutos energía para recorrer cerca de 350 kilómetros.

«Esto dos tipos de recarga -rápida y ultrarrápida- lo instalarán las empresas que esperan un retorno económico, no establecimientos que regalan la carga. Porque, por ejemplo, tener un punto de carga rápida, de 50 Kw de potencia, supone un gasto fijo al año de unos 4.000 euros en peajes de acceso. Al margen de mantenimiento y otros costes», desvela el director de desarrollo e innovación del EVE.

La postura de las distribuidoras eléctricas

El nuevo escenario puede no ser, por tanto, suficiente para la expansión de una red de recarga que a su vez anime a la compra de vehículos eléctricos. No al menos en las zonas donde las empresas prevean que el tráfico y, por consiguiente, la demanda de recarga, sea más floja. Por eso el Gobierno ha dejado una «puerta de atrás» para que, en previsión de que la iniciativa privada no esté interesada, este servicio lo lleven a cabo las empresas de distribución eléctrica como «titulares de último recurso». Eso sí, estas compañías (que son Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España o Viesgo) recibirían un pago -a cuenta de los consumidores eléctricos- en concepto de distribución.

La propia Iberdrola, en su posicionamiento en el debate de la movilidad eléctrica, considera que «si bien la instalación de puntos de recarga debe ser con carácter general, una actividad libre, en el corto plazo (…) no existe interés de la iniciativa privada para desarrollar una infraestructura de recarga básica que dé confianza suficiente a los ciudadanos». Y, en su opinión, «la alternativa más viable para que las instituciones aseguren la implantación de la red de recarga básica de acceso universal es que esta sea desarrollada por los distribuidores de electricidad, y que dicha inversión sea considerada como un activo de distribución regulada».

Sin embargo la Comisión Europea, a través de denominado 'Paquete de Invierno' -un marco legal y de incentivos a la eficiencia energética-, prevé que las distribuidoras desarrollen los puntos de recarga en unas determinadas condiciones «muy particulares», y que su participación en la actividad debe «suprimirse progresivamente», ya que debería ser sólo «de último recurso».