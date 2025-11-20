Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Cae de gran altura un trabajador en una obra de Azpeitia

Euskadi se sitúa en el top 5 en incubación de 'spin offs deep tech'

El informe de Mobile World Capital desmenuza detalles de un subsector que en el País Vasco factura más de 119 millones y genera más de 1.500 empleos

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:01

Las 'spin off deep tech', empresas creada a partir de una universidad o centro de investigación para comercializar tecnologías avanzadas y disruptivas, representan un subsector ... económico al alza. Hasta el punto de aglutinar 75 empresas en Euskadi, facturar 119 millones de euros al año y generar más de 1.500 empleos. Por eso, Euskadi se sitúa en el top 5 de España con el 7,4% del total del país.

