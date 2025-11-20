Euskadi se sitúa en el top 5 en incubación de 'spin offs deep tech'

Las 'spin off deep tech', empresas creada a partir de una universidad o centro de investigación para comercializar tecnologías avanzadas y disruptivas, representan un subsector ... económico al alza. Hasta el punto de aglutinar 75 empresas en Euskadi, facturar 119 millones de euros al año y generar más de 1.500 empleos. Por eso, Euskadi se sitúa en el top 5 de España con el 7,4% del total del país.

La Facultad de Informática de la Universidad del País Vasco (EHU), ha sido el escenario este jueves de la presentación oficial del Informe de 'El ecosistema de spin-offs deep tech en España 2025' elaborado por Mobile World Capital Barcelona. El acto está organizado por la EHU, Bic Gipuzkoa y Mobile World Capital Barcelona, a través de su programa The Collider, programa de transferencia tecnológica diseñado para apoyar proyectos científicos e innovadores en su transición del laboratorio al mercado.

Ane Miren de Ariño Ochoa, directora de Emprendimiento e Internacionalización del Gobierno Vasco; Aitzol Ezeiza, director de Emprendimiento, Empleabilidad y Transferencia del Campus de Gipuzkoa de la EHU y Albert Mascarell, director del área de Transferencia Tecnológica de Mobile World Capital Barcelona han participado en la presentación. Durante el evento se ha celebrado una mesa redonda con diversas spin-offs que han ejemplificado la capacidad de Euskadi para generar soluciones innovadoras: Surphase, Hevea3d, Sorbmetrics y Nemahealth (Cataluña). Ha moderado la mesa redonda Ainhoa Aizpurua, directora de proyectos en Bic Gipuzkoa.

El estudio subraya que las spin-offs surgidas de universidades y centros de investigación del País Vasco se especializan en ámbitos como la biotecnología (20%), TIC (18,7%), energía y recursos (17,3%) e industria (17,3%). En una converación con DV, Mascarell destacó el avance y la fortaleza del País Vasco como motor en transferencia tecnológica y generación de spin-offs en España. El evento sirvió para acercar los ecosistemas catalán y vasco, subrayando el papel clave de las instituciones y la colaboración público-privada en la consolidación de un entorno innovador, con una ciencia orientada al mercado y apoyos públicos eficaces.​

Solidez industrial vasca

Mascarell señaló la «solidez de la historia industrial y académica vasca, así como la correcta orientación de las ayudas públicas y la apuesta estratégica por nuevas tecnologías». Como principales ámbitos de mejora indicó la «estandarización de procesos universitarios, la agilidad burocrática para la transferencia hacia spin-offs y la necesidad de fomentar el talento científico emprendedor», además de reclamar mayor impulso para la compra pública innovadora como primer cliente de la tecnología generada en el entorno público.​

Respecto al futuro, el director de transferencia tecnológica transmitió un mensaje optimista sobre la evolución del ecosistema de spin-offs en los próximos cinco a diez años. Reconoció las incertidumbres del entorno macroeconómico, pero resaltó la maduración y crecimiento de un sector que, tras una década de desarrollo, «afronta ahora una fase de gran potencial», donde los actores públicos y privados reman en la misma dirección.