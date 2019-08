El PIB per cápita de Euskadi supera en un 21% la media de la UE Sólo es mejorado por siete países del Viejo Continente MIKEL MADINABEITIA Miércoles, 28 agosto 2019, 11:29

El PIB per cápita (PPC) de Euskadi superó en un 21% la media de la UE-28 en 2017, lo que situaría al País Vasco en octavo puesto, según los datos de Indicadores estructurales 'Euskadi en la UE-28' hechos públicos este miércoles por el Eustat. Según el Instituto Vasco de Estadística, el PIB per cápita de la Comunidad Autónoma Vasca ascendía, hace dos años, a 121, medido en Paridad de Poder de Compra (PPC), lo que supone que solo siete de los países de la UE-28 la superaban. La Paridad de Poder de Compra (PPC) es un indicador económico que permite la comparación entre distintos países en base a su Producto Interior Bruto per cápita en términos del coste de vida en cada país.

El PIB per cápita (PPC) de Euskadi ha evolucionado de forma positiva en el periodo 2013-2017, al alcanzar un valor 117 en el año 2013, 119 en los años 2014 y 2015, de 120 en 2016, hasta llegar a 121 en 2017. En el ranking, Euskadi solo ha sido superada en 2017 por Luxemburgo (253), Irlanda (184), Austria y Países Bajos (128 cada uno), Dinamarca (125), Alemania (123) y Suecia (122).

Tras Euskadi, (con 121), destacan Bélgica (117), Finlandia(109), Reino Unido (105), Francia (104), Italia y Malta (96) y España (92). En la cola de esta relación figuran Grecia y Letonia (67 cada uno), Rumanía (63), Croacia (61) y Bulgaria (49).