En Euskadi no se paga el 56% de las horas extra, denuncia CC OO Es junto con Madrid el mayor porcentaje de toda España, aunque no está vinculado a una mayor precariedad A. B. BILBAO. Domingo, 17 marzo 2019, 14:08

Cada semana se contabilizan en España un total de 3 millones de horas extra no compensadas ni con dinero ni con descanso, según un reciente informe de Comisiones Obreras con datos de la EPA del segundo trimestre de 2018. La cifra supone el 44% del total de horas extra, señala el sindicato, que critica que para cubrir ese tiempo se podrían crear 74.600 empleos.

El estudio incluye un desglose por comunidades autónomas que arroja resultados sorprendentes. Así, Euskadi y Madrid, las comunidades con salarios más altos y mayor nivel de vida, son las que lideran el ránking de proporción de horas extra no pagadas sobre el total: en ambos casos llega al 56%, muy por encima del 44% de media estatal.

Aunque Comisiones Obreras no hace ninguna interpretación de esta comparación regional, de su propio análisis se puede colegir la explicación: según señala, el perfil de la población trabajadora que realiza mayor proporción de horas extra no pagadas coincide con empleos de mayor calidad, ocupaciones técnicas y profesionales. Así, por ejemplo, es en el ámbito de la banca donde se alcanza el mayor porcentaje de horas extra no remuneradas sobre el total de realizadas, con un 94%. En las actividades profesionales y técnicas se llega al 86%.

Ahora bien, en términos absolutos, las ramas de actividad que concentran más horas extra no pagadas son, por este orden, hostelería y comercio.

«Conozco el informe de Comisiones y, desde luego, lo que puedo decir por mi experiencia es que en Euskadi esa mayor proporción de horas extra no pagadas no está vinculada a una mayor precariedad. Al contrario, aquí el fraude es menor», afirma la responsable de la Inspección de Trabajo de Euskadi, Iciar González.

El Gobierno de Pedro Sánchez da más datos en la justificación para imponer un registro de jornada: «Un 50% de los asalariados declaran tener jornadas semanales superiores a las 40 horas, según la EPA».