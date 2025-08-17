Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen exterior del gasoducto de Irun, ubicado en una zona rural cerca del paso de Biriatou. DE LA HERA

Euskadi gana protagonismo como puerta europea para el gas tras el pacto con Trump

Hasta julio de este año han llegado al Puerto de Bilbao una docena de buques de EE UU, el doble que el pasado año

Lucas Irigoyen

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

Europa se conjuró hace poco más de cinco años para abandonar los combustibles fósiles. El objetivo era apagar la energía nuclear, dejar el gas y ... centrar la generación en las renovables y el hidrógeno junto a una apuesta por el coche eléctrico para avanzar en la descarbonización. La geopolítica, con la invasión rusa de Ucrania que hiere el corazón del continente desde 2022, y el bilateralismo del presidente de EE UU, Donald Trump, han impuesto, en cambio, otra realidad: el gas sigue siendo una necesidad sobre la que se cose la dependencia de la UE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  2. 2 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  3. 3 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  4. 4

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  5. 5 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  6. 6

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  7. 7

    Javi López, muy cerca del Betis
  8. 8 El tesoro más oculto entre los encantos de San Sebastián: la gruta de 150 años que te hace dudar sobre su origen
  9. 9

    La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta
  10. 10

    Aparatoso rescate de un submarinista en el puerto refugio de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi gana protagonismo como puerta europea para el gas tras el pacto con Trump

Euskadi gana protagonismo como puerta europea para el gas tras el pacto con Trump