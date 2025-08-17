Euskadi gana protagonismo como puerta europea para el gas tras el pacto con Trump

Europa se conjuró hace poco más de cinco años para abandonar los combustibles fósiles. El objetivo era apagar la energía nuclear, dejar el gas y ... centrar la generación en las renovables y el hidrógeno junto a una apuesta por el coche eléctrico para avanzar en la descarbonización. La geopolítica, con la invasión rusa de Ucrania que hiere el corazón del continente desde 2022, y el bilateralismo del presidente de EE UU, Donald Trump, han impuesto, en cambio, otra realidad: el gas sigue siendo una necesidad sobre la que se cose la dependencia de la UE.

Así lo demuestra que sea el único producto que los Veintisiete no han embargado a Rusia por la guerra en Ucrania. No solo eso, sino que, además, duplicaron sus compras de gas natural licuado (GNL), que llega por barco. Y, ahora, el acuerdo arancelario firmado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, con Estados Unidos aceptando una tasa generalizada del 15% también ata a Europa al gas. Lo hace porque en las contrapartidas se recoge el compromiso de la UE de adquirir 750.000 millones de dólares en energía estadounidense -principalmente GNL, petróleo y tecnología nuclear-.

El movimiento ya se ha dejado sentir en los primeros siete meses del año, según se desprende del Boletín Estadístico del Gas de Enagás. Las llegadas a España de GNL ruso hasta julio se han reducido un 40% convirtiendo los 46.500 GWh del año pasado -43 buques- en 28.300 descargados en 26 barcos gaseros. En cambio, el gas procedente del 'fracking' de Estados Unidos ya es el primer origen del GNL importado por España. Se ha incrementado un 75%, pasando de 37.600 GWh a 56.600. Es decir, de 35 embarcaciones a un total de 61 en los siete primeros meses de 2025. España, con sus siete regasificadoras, que acumulan 67 terminales, concentra casi el 40% de la capacidad europea para convertir gas licuado, de ahí que sea uno de los escenarios clave de las compras a Estados Unidos. Lo será mientras Alemania avanza a contrarreloj su plan para activar 29 nuevas terminales que añadir a las 14 que tiene hoy en funcionamiento. Los planes del Ejecutivo liderado por el canciller Friedrich Merz prevén triplicar estas infraestructuras, lo que supone toda una enmienda a la política energética europea.

En ese mapa del gas, la ubicación geográfica convierte al puerto de Bilbao en una de las principales puertas. Las rutas marítimas que parten de Luisiana y Texas, principales puntos exportadores del gas obtenido con 'fracking' en EE UU, tienen en Huelva y Bilbao los puertos más naturales. Según los datos del Informe de Supervisión de la Gestión Técnica del Sistema Gasista elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la regasificadora de la Ría, que comparten al 50% Enagás y el Gobierno vasco, ha recibido el 20% de los buques procedentes de Estados Unidos en lo que llevamos de año. Son un total de doce embarcaciones que han descargado 14.369 GWh, lo que supone duplicar las cifras de 2024.

Bilbao se convierte así en el segundo puerto de entrada para este combustible en España y uno de los más importantes en Europa. El puerto vizcaíno es uno de los pocos del continente que no tiene limitaciones para acoger cualquier tamaño de buque ya que puede recibir desde los gaseros más pequeños hasta los metaneros gigantes capaces de transportar 266.000 metros cúbicos de GNL. La regasificadora Bahía de Bizkia Gas (BBG), aunque sea la tercera en capacidad del país con 8,4 bcm/año (miles de millones de metros cúbicos anuales), fue la que más buques descargó el pasado 2024, con 48 embarcaciones que dejaron 52.359 GWh. Además, se encuentra entre las 15 primeras de Europa.

El puerto español que más barcos estadounidenses con GNL ha recibido hasta julio de 2025 ha sido Huelva, con 16 buques. La instalación, al igual que ocurre con Bilbao, ofrece un acceso más directo desde el Atlántico sin necesidad de pasar por el estrecho de Gibraltar. Cartagena, con doce gaseros, empata las cifras del puerto vasco y le sigue Sagunto con la descarga de once barcos. La regasificadora de Mugardos, en la provincia de La Coruña, gestionó nueve embarcaciones y Barcelona ha recibido dos buques.

Batalla estratégica en Bilbao

El mar Cantábrico y la bocana de la Ría de Bilbao se han convertido en escenario donde dos gigantes políticos, Estados Unidos y Rusia, libran una batalla estratégica por controlar el mercado internacional del gas. Así, esta primavera la llegada de barcos rusos, que a pesar del descenso ha seguido siendo intensa -es el segundo suministrador de España-, se ha ido cruzando con un fuerte crecimiento del tráfico de embarcaciones con bandera estadounidense. Un fenómeno que el pasado abril concentró solo en 15 días tres buques estadounidenses con dos de procedencia rusa.

El pulso viene de lejos. En 2022 no había pasado todavía un mes desde la invasión rusa de Ucrania y el entonces presidente de EE UU, Joe Biden, anunciaba un acuerdo para vender GNL a Europa. El tratado supuso aumentar un 60% las ventas americanas de este combustible a la UE solo en ese año.

Ahora, Donald Trump mantiene una fuerte apuesta por seguir desarrollando este sector en su país. Su objetivo es que EE UU mantenga el primer puesto como exportador mundial de GNL. Lo logró en 2023 con 114.000 millones de metros cúbicos (bcm), por delante incluso de Catar (108 bcm), tal y como señala el Statistical Review of World Energy.

Para ello, su gran rival es Rusia. Moscú aprovechó el desencadenante del cierre del Nord Stream, por el que la UE dejó de recibir un total de 184,4 bcm de este combustible cada año, lo que, traducido en buques, supone la friolera de 1.900 barcos