Euskadi encara con el aliento contenido el nuevo orden comercial mundial

Doce de la noche en Washington. Seis de la mañana en Bruselas. Es el preciso instante en el que detonará –o ha detonado– la ... bomba de relojería arancelaria que Donald Trump expuso al mundo en forma de cartulinas el pasado 2 de abril. 127 días después, y tras un carrusel de negociaciones fallidas, rectificaciones improvisadas y algún acuerdo forzado, entra en vigor el decreto presidencial que impone barreras aduaneras superiores al 10% a más de 70 países y da paso a una era proteccionista que dinamita el orden comercial construido tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En ese escenario, territorios netamente exportadores como Euskadi –que deberá afrontar una tasa genérica del 15% sobre sus productos– quedan expuestos al vaivén de un orden internacional trastocado.

Un golpe para Euskadi El muro arancelario frena el relanzamiento industrial

El muro comercial levantado por EE UU llega en el peor momento para Euskadi. Pradales ha situado la política industrial como eje central de su agenda. Pero el intento de reactivar un tejido productivo debilitado por la escasa inversión choca ahora este condicionante externo que puede ser letal y que se suma a otros males estructurales. La cuestión es que la industria vasca lleva años acusando una desaceleración sostenida, lastrada por el enfriamiento económico de sus principales socios comerciales, Alemania y Francia. Esto ha llevado a que la previsión de crecimiento del PIB para el próximo ejercicio se hubiera recortado de forma significativa antes incluso del regreso del líder republicano a la Casa Blanca: del 2,1% estimado para este año al 1,8% de 2026. Sin embargo, la oleada arancelaria ha obligado a revisar esta cifra una décima a la baja, al 1,7%.

El sector vasco más afectado La siderurgia reclama ayudas para no ahondar en su crisis

El muro arancelario del líder republicano no solo expone los 2.000 millones que Euskadi exportó el año pasado a EE UU, sino que desencadena un efecto dominó que amenaza con bloquear también el acceso a terceros mercados interconectados. Los aranceles del 15% impuestos a la automoción amenazan con agravar la crisis de un sector en clara ralentización. La siderurgia, que se enfrenta a barreras del 50% al acero y el aluminio y ya ha recurrido a los ERTE ante el desplome de la demanda, reclama ayudas gubernamentales para evitar que empresas chinas inunden Euskadi de productos 'low cost'.

Ayudas a empresas Un «muro comercial vasco» todavía incompleto

El impacto de los aranceles en sectores estratégicos impulsa al Gobierno Vasco a activar mesas sectoriales para definir nuevas líneas de apoyo. Esta vía sustituirá al Grupo para la Defensa Industrial como canal de coordinación con el mundo empresarial y que en abril ya activó un primer paquete de ayudas de 2.000 millones, que incluía subvenciones directas y avales.

«Sumisión ante Washington» Las capitales critican la «debilidad» de la UE

El pacto comercial, que apenas ha rebajado en cinco puntos porcentuales los aranceles anunciados el pasado abril, ha debilitado la posición de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión. El primer ministro francés, François Bayrou, calificó el acuerdo como una «sumisión» ante Washington, mientras que el ministro alemán de Economía, Lars Klingbeil, lamentó la «debilidad» de una Unión que pierde peso en la escena geopolítica. Pedro Sánchez, por su parte, expresó su respaldo al texto, aunque «sin entusiasmo».

Incertidumbre comercial Sigue la inestabilidad: las amenazas de Trump no cesan

Donald Trump está decidido a utilizar los aranceles como arma de presión política. El presidente de EE UU ya ha advertido que si Europa no cumple con su compromiso de invertir 600.000 millones en energía –un objetivo difícil de alcanzar, dado que la UE no puede imponer compras a sus empresas privadas–, el arancel genérico escalará hasta el 35%.

Ayer también elevó del 25% al 50% las tasas a India por comprar petróleo a Rusia. La medida se produjo apenas unas horas después de la visita del enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, a Moscú, donde se reunió con altos cargos del régimen y con Vladímir Putin en un intento fallido por lograr avances hacia un alto el fuego en Ucrania.

La orden ejecutiva firmada por Trump invoca la continuación de la emergencia nacional declarada tras la invasión rusa de Ucrania y justifica el nuevo castigo aduanero como una respuesta necesaria para cortar las vías indirectas de financiación que sostienen la economía de guerra del Kremlin.