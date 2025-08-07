Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. EFE

Euskadi encara con el aliento contenido el nuevo orden comercial mundial

El proteccionismo de EE UU lastra las exportaciones, tensiona la automoción y la siderurgia y fuerza a revisar el crecimiento

Félix Montero

Bilbao

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

Doce de la noche en Washington. Seis de la mañana en Bruselas. Es el preciso instante en el que detonará –o ha detonado– la ... bomba de relojería arancelaria que Donald Trump expuso al mundo en forma de cartulinas el pasado 2 de abril. 127 días después, y tras un carrusel de negociaciones fallidas, rectificaciones improvisadas y algún acuerdo forzado, entra en vigor el decreto presidencial que impone barreras aduaneras superiores al 10% a más de 70 países y da paso a una era proteccionista que dinamita el orden comercial construido tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En ese escenario, territorios netamente exportadores como Euskadi –que deberá afrontar una tasa genérica del 15% sobre sus productos– quedan expuestos al vaivén de un orden internacional trastocado.

