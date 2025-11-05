Euskadi apunta a una innovación con impacto social en el Global Innovation Day de San Sebastián

El Basque Culinary Center de San Sebastián se convirtió este miércoles en el epicentro del debate sobre el futuro de la innovación vasca. Bajo el ... lema «De la ciencia a la innovación», el XIV Global Innovation Day, organizado por Innobasque, reunió a representantes del ecosistema científico, universitario y empresarial de Euskadi para reflexionar sobre cómo convertir el conocimiento avanzado en motor de impacto económico y social.

El encuentro, organizado por la Agencia Vasca de la Innovación Innobasque en el espacio GOe del Basque Culinary Center (BCC), ha congregado a agentes del ecosistema vasco de innovación y ha sido inaugurado por la primera teniente de alcalde y concejala delegada de Movilidad, Transporte Sostenible y Turismo del Ayuntamiento donostiarra, Olatz Yarza. Además, han asistido el director de Innovación de la Diputación de Gipuzkoa, Jon Gurrutxaga, y el presidente de Innobasque, Imanol Rego. La clausura ha corrido a cargo del consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, clausuró la jornada defendiendo una política de innovación «basada en la creación de conocimiento avanzado con el propósito explícito de generar impacto económico y social a corto y medio plazo». A su juicio, innovar no es un acto aislado, sino «un proceso colectivo que exige colaboración entre universidades, centros tecnológicos, empresas, administraciones y ciudadanía».

Momento decisivo

Pérez Iglesias recordó que Euskadi cuenta con «centros de investigación punteros y empresas líderes» que sitúan al país en un momento decisivo para orientar su política científica. En esa línea, explicó que los Faros de Innovación serán la herramienta guía del futuro Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) 2030, con el objetivo de responder a los tres grandes desafíos de la próxima década: la transición tecnológica-digital, la energética-climática y la sanitaria-sociodemográfica.

La jornada, inaugurada por la teniente de alcalde donostiarra Olatz Yarza, puso también el acento en el papel de San Sebastián como ciudad innovadora. Yarza destacó que Donostia «se reinventa cada día» y recordó que ha sido seleccionada finalista al título de Capital Europea de la Innovación 2025, además de albergar el IBM Quantum Two, un hito que sitúa a la ciudad «entre los principales polos europeos de computación cuántica».

El director de Innovación de la Diputación de Gipuzkoa, Jon Gurrutxaga, subrayó que «la innovación no es solo una herramienta de crecimiento económico, sino una actitud, una forma de mirar el mundo con curiosidad y compromiso», mientras que el presidente de Innobasque, Imanol Rego, defendió su papel como «motor de impacto tangible» en ámbitos tan diversos como la transición energética, los procesos productivos o la respuesta a necesidades sociales.

Objetivo El foro reflexionó sobre cómo convertir el conocimiento avanzado en motor de impacto económico

El encuentro incluyó cinco casos prácticos de innovación vasca: desde el uso de nanotecnología en plantas desalinizadoras (Surphase) o nuevos conceptos de fabricación flexible (Gestamp), hasta una triple innovación biomédica para combatir el cáncer metastásico (Oncomatryx), el programa BIZI de salud mental (Osakidetza) y las soluciones de hidrógeno limpio de H2SITE. Como novedad, el evento incorporó un debate universitario impulsado por la UPV/EHU, en el que ocho estudiantes analizaron el futuro del plástico en la economía sostenible.

El cierre académico lo puso un diálogo sobre cambio climático entre María José Sanz, directora científica del BC3, y Humberto Llavador, profesor de Economía en la Universitat Pompeu Fabra, que reforzó el espíritu del encuentro: transformar el conocimiento científico en innovación útil para la sociedad.