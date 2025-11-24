Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, junto a los representantes de las grandes empresas tractoras y entidades financieras unidas a la iniciativa presentada en San Sebastián. De la Hera

Euskadi activa una iniciativa para ayudar a 500 pymes vascas a mejorar su sostenibilidad

Se trata de uno de los proyectos transformadores incluidos en el Plan de Industria 2030 y en el que participan empresas tractoras como CAF, Ingeteam, Iberdrola, Sidenor o Mercedez Benz

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:27

El Gobierno Vasco ha presentado este lunes la iniciativa BasquESG, integrada en el Plan de Industria de Euskadi 2030. La propuesta fija el propósito de ... establecer un sistema propio de evaluación y reporte en sostenibilidad adaptado a la realidad de las pymes vascas. La primera fase prevé la participación de 500 empresas a partir de 2026.

