Euskadi activa una iniciativa para ayudar a 500 pymes vascas a mejorar su sostenibilidad

El Gobierno Vasco ha presentado este lunes la iniciativa BasquESG, integrada en el Plan de Industria de Euskadi 2030. La propuesta fija el propósito de ... establecer un sistema propio de evaluación y reporte en sostenibilidad adaptado a la realidad de las pymes vascas. La primera fase prevé la participación de 500 empresas a partir de 2026.

El acto ha contado con la presencia del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, acompañado por representantes de empresas tractoras y entidades financieras vascas como Kutxabank, Laboral Kutxa, Iberdrola, Petronor, ITP Aero, Ingeteam, CAF, Mercedes Benz y Sidenor, adheridas a esta iniciativa. La colaboración procede de firmas que forman parte de sectores estratégicos como la energía, los combustibles renovables, la movilidad sostenible, la automoción, el ámbito aeroespacial y la metalurgia.

El consejero ha descrito BasquESG como «un proyecto transformador cuyo objetivo final será dotar de mayor competitividad a las pymes vascas mediante la mejora de su posicionamiento en factores de sostenibilidad ESG». Ha definido la iniciativa como «una nueva oportunidad de colaboración a nivel de Euskadi entre la industria tractora, las entidades financieras y las pymes» y ha afirmado que la responsabilidad del Ejecutivo consiste en «acompañaros en este proceso para lograr transformar nuestra industria».

El proyecto se alinea con las recomendaciones europeas sobre la medición del desempeño ambiental, social y de buen gobierno. Este marco, respaldado por la Comisión Europea mediante el estándar VSME, abre vías de acceso a financiación y favorece la competitividad internacional. Con BasquESG, Euskadi aspira a «consolidar una posición de referencia» en la implantación de estos estándares dentro del Estado.

Este plan cuenta con el apoyo de Euskalit para el acompañamiento a pymes y de Ihobe para la secretaría técnica. También incorpora un grupo asesor integrado por Confebask, Elkargi, Mondragon Corporación y las cámaras de comercio vascas.

Coyuntura comercial «convulsa»

Jauregi ha explicado que esta herramienta «no solo persigue alcanzar el cumplimiento técnico, sino también buscar mejorar el posicionamiento competitivo de nuestras pymes a nivel regional e internacional». Según sus palabras, esta iniciativa sitúa a Euskadi «a la vanguardia europea en la implantación de estos estándares» y proporcionan «una ventaja competitiva clave para liderar el mercado industrial sostenible».

El consejero ha expresado que las empresas tractoras actuarán como motor para sus proveedores y que las entidades financieras facilitarán el flujo de capital hacia las pymes que acrediten criterios de sostenibilidad. A su juicio, este modelo permitirá que «la transformación llegue a toda la cadena de valor de la industria» y permitirá que las pymes vascas «lideren en sostenibilidad». Ha insistido en la importancia de diferenciar el producto vasco ante «una coyuntura comercial convulsa».

Jauregi ha destacado la capacidad de Euskadi para competir con otros países que operan en el mercado europeo. Ha señalado que territorios como Marruecos o Turquía «no pueden sacar pecho en ESG» y que el tejido productivo vasco sí posee esa fortaleza. También ha advertido de que el mercado europeo continuará exigiendo niveles más altos de sostenibilidad, por lo que el proyecto se diseña para que las pymes industriales puedan dar «un salto cualitativo en sostenibilidad y competitividad» y anticipar nuevas exigencias.