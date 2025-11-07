«Europa puede empezar a generar nueva tecnología cuántica desde San Sebastián» Morell (IBM) anima al Viejo Contintente a que «sea valiente y lidere» también los nuevos desarrollos tecnológicos ligados a la IA y la computación cuántica

Julio Díaz de Alda San Sebastián Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:45 Comenta Compartir

El jefe de IBM en España, Horacio Morell, han lanzado un mensaje claro para que, desde la colaboración y con una mentalidad abierta, Europa, «campeona mundial de la regulación», ha ironizado, «sea valiente y lidere» también los nuevos desarrollos tecnológicos ligados a la Inteligencia Artificial y la computación cuántica.

Esa es la puerta que abre el ordenador ubicado en Donostia, desde donde pilotar esos cambios en el Viejo Continente. «Europa, es verdad, ha perdido muchas olas tecnológicas, pero ahora tiene la posibilidad de asociarse con jugadores mundiales (en alusión a IBM) para continuar con lo ya hecho o empezar a invertir de cero consultando a 27 cada paso», ha afirmado, en contraposición a lo que sucede en Estados Unidos, donde «deciden lo que van a hacer, ponen dinero y comienzan». «Podemos desarrollar nueva tecnología cuántica europea, nuevos estándares, desde aquí», ha sentenciado.

La visión de Euskadi es clara: no se trata solo de desarrollar la tecnología cuántica dentro de las fronteras de la región, sino de convertirla en un actor global en el ámbito de la ciencia y la tecnología. En este sentido, la colaboración internacional es fundamental. Como señala Horacio Morell, «el ecosistema tiene que ser abierto», lo que implica que Euskadi busca que empresas y centros de investigación de España, Europa y el mundo participen en este proceso de creación de conocimiento y desarrollo de soluciones.