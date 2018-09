El Euríbor amenaza con su primera subida anual en los últimos cuatro años Oferta hipotecaria en una entidad bancaria. / J. M. ROMERO El índice se aleja de mínimos tras cerrar agosto en el -0,169%, el mayor repunte registrado con respecto al mes anterior desde 2014 JOSÉ M. CAMARERO MADRID. Martes, 4 septiembre 2018, 08:56

Hacía mucho tiempo que quienes cargan con una hipoteca no se preocupaban de las cuotas que pagaban, porque su importe descendía año tras año. Pero tras cuatro años de tranquilidad, el Euríbor ya amaga con dar más de un susto durante los próximos meses. El indicador que sirve para calcular la mayor parte de las cuotas hipotecarias en España ha cerrado agosto en el -0,169%. Sigue siendo una referencia negativa; continúa muy cerca de mínimos históricos; pero en sus registros diarios ha mostrado un cambio de tendencia alcista que no se atisbaba de forma tan patente precisamente desde el verano de 2014.

Desde el pasado día 24 de agosto, el Euríbor no ha vuelto a profundizar en las cotas negativas que mantenía hasta ese momento, y que le habían llevado, incluso a registros del -0,19%. En la última semana, el indicador se encuentra anclado en el -0,166%, y anticipa una tendencia a ir alejándose de los mínimos que marcó a principios de este mismo año. Si se confirma ese dato a finales de septiembre, se tratará de la primera subida interanual, lo que incrementaría las hipotecas de forma mínima -unos 15 céntimos de euros al mes-, pero supondría una novedad para el bolsillo familiar. Lo que ya es seguro es que en agosto ha marcado el avance más pronunciado desde la primavera de 2014 al subir 0,01 puntos en un mes.

La cifra 1,28 euros al mes subiría la cuota mensual de una hipoteca media a la que le tocase la revisión semestral ahora. Pasará de los 439,07 euros a los 440,35.

Quienes sí han sufrido, o están a punto de comprobarlo, los avances del Euríbor son los hipotecados cuyas revisiones de préstamos se realizan cada seis meses. Porque el índice de agosto es ya -oficialmente- 0,02 puntos superior al del pasado mes de febrero. En estos casos, una hipoteca media pasará de los 439,07 euros que se abonaban hasta ahora a los 440,35 que deberá pagar a partir de este momento. Son apenas 1,28 euros más al mes, pero anticipa la senda alcista que recorrerá el indicador después de que el BCE haya mostrado su disposición a subir los tipos de interés desde el 0% actual a mediados del próximo años.

La deuda de las familias españolas retrocedió un 1% en julio, hasta los 706.889 millones de euros

Desendeudamiento

En relación precisamente con el endeudamiento de las familias, el Banco de España informó ayer que el monto total de la deuda de los españoles retrocedió un 1% en julio, hasta los 706.889 millones de euros, lo que supone 6.812 millones de euros menos que el mes anterior. En tasa interanual, el endeudamiento de los hogares cayó un 0,2% respecto a julio de 2017, con un descenso de 1.470 millones de euros.

De esta forma, la deuda familiar baja en julio tras haber iniciado el año con un retroceso del 0,4% en enero, que se moderó en febrero (-0,2%), y tras la subida del 0,3% de marzo, la estabilización en abril (-0,05%) y mayo (+0,09%) y el ascenso de junio (+1,3%).

En los últimos meses la deuda de los hogares españoles ha ido bajando hasta situarse en niveles previos a la crisis debido fudamentalmente a la reducción paulatina de los préstamos contraídos, a la caída de los tipos de interés y al abaratamiento de los créditos.