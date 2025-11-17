Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta en Francia por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil. Reuters

El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niña aterriza también en España con una denuncia de Facua

La organización presenta ante Consumo y la CNMC una demanda contra la plataforma china Aliexpress por vender estos productos a un precio de entre 240 y 440 euros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niña aterriza también en España. Tras el primer paso dado por Francia, que primero suspendió ... la actividad de Shein por vender estos productos y después demandó a otras seis plataformas, Facua se suma a esta campaña -también secundada por Suecia- y demanda al gigante chino AliExpress por este mismo motivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  5. 5 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  6. 6

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  7. 7

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  8. 8

    Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027
  9. 9 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  10. 10 El éxodo de los niños vascos de la guerra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niña aterriza también en España con una denuncia de Facua

El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niña aterriza también en España con una denuncia de Facua