La entrevista de trabajo ¿es la mejor herramienta para la evaluación de profesionales? Cada semana los expertos de Batea Consultores responden a una selección de preguntas de los lectores sobre recursos humanos y carrera profesional JAVIER ECHAVE Viernes, 17 mayo 2019, 08:50

A la hora de seleccionar profesionales una de las herramientas más utilizadas y, casi siempre, la más importante es la entrevista. Es la fase en la que conocemos personalmente al candidato/a y en la que podemos valorar en mayor profundidad el encaje de la persona con el puesto. Esta valoración siempre está sometida, por un lado al sesgo del entrevistador, por mínimo que sea, y por otro lado, a la capacidad de comunicación de la persona entrevistada. Por ello, tengo el convencimiento que los profesionales que nos dedicamos a la selección, en más de una ocasión, nos quedamos con la sensación de que en la fase de entrevista se nos han podido «quedar por el camino» excelentes profesionales. La capacidad de comunicación y la oratoria es una de las características que tiene una clara influencia en la entrevista. En una entrevista de trabajo quien mas facilidad tiene para relacionarse, mayor capacidad de concreción y con mayor claridad se expresa es quien tiene más probabilidades de ser la candidatura que mejor impresión genere, pero eso no significa que sea la mejor para empresa.

Me voy a centrar en personas extrovertidas que, a priori, lo pueden tener más fácil. Ser una persona extrovertida, significa que eres una persona abierta y con facilidad para relacionarte. Erróneamente se presupone que tienes facilidad para comunicarte, pero no tiene porque ser así. En mi experiencia he conocido a muchas personas que no han sabido «brillar» en la entrevista por esta misma razón.

Como recomendación, a todas las personas que van a participar en una entrevista es que vayan a la entrevista con una preparación previa en la que se reflexione, entre otros, sobre los siguientes temas:

-Situaciones y vivencias en las que han mostrado sus capacidades (iniciativa, trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de negociación, etc).

-Pensar en los errores cometidos y lo aprendido de ellos.

-Reflexionar sobre nuestras áreas de mejora (debilidades) para responder con claridad si nos preguntan acerca de ello.

Una vez que hemos reflexionado, en aras de dar una respuesta convincente y solvente en la entrevista; debemos estructurar un discurso en el que seamos capaces de comentar de forma clara, breve y sencilla cada una de estas situaciones, argumentando cuál fue la actuación de uno mismo, cómo fue la coordinación con el equipo y, siendo autocrítico, qué se aprendió de ella.

