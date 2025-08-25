Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En Gipuzkoa se han abonado 323 solicitudes recibidas por el EVE. Arizmendi

El Ente Vasco de la Energía recibe más de 1.500 solicitudes de ayudas a inversiones en vehículos de menos emisiones

Un total de 389 expedientes provienen de Gipuzkoa, donde además se han aprobado ya 330

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:56

El Ente Vasco de la Energía (EVE) ha recibido más de 1.500 solicitudes en Euskadi para el plan de ayudas a inversiones de vehículos ... de menos emisiones, con el objetivo de cambiar coches antiguos por otros menos contaminantes. De todos esos expedientes, 389 pertenecen a Gipuzkoa, según muestran los datos publicados en la página web de la institución.

