El Ente Vasco de la Energía recibe más de 1.500 solicitudes de ayudas a inversiones en vehículos de menos emisiones

El Ente Vasco de la Energía (EVE) ha recibido más de 1.500 solicitudes en Euskadi para el plan de ayudas a inversiones de vehículos ... de menos emisiones, con el objetivo de cambiar coches antiguos por otros menos contaminantes. De todos esos expedientes, 389 pertenecen a Gipuzkoa, según muestran los datos publicados en la página web de la institución.

El programa, que parte de un presupuesto de 5 millones, abrió el plazo el pasado 1 de abril. De todos los expedientes recibidos en Euskadi, se han aprobado 1.012, de los que el 33% (330 solicitudes) pertenecen a Gipuzkoa. El resto de solicitudes provienen de personas de Bizkaia (con 483, el 48%) y Álava (con 199, el 20%).

De las más de 1.000 consultas aprobadas en Euskadi, casi el 97% (977) han recibido ya el dinero que se solicitaba en cada actuación, el cual puede ascender hasta los 3.500 euros. Por territorios históricos, el mayor volumen de propuestas abonadas se registran en Bizkaia (460), seguida por Gipuzkoa (323) y por Álava (194), respectivamente.

En nuestro territorio la mayoría de solicitudes recibidas implican coches (385), y solo 4 de ellas hacen referencia a furgoneta. Además, de las más de 330 propuestas favorables, más del 90% son sobre vehículos de gasolina y de gas licuado de petróleo (GLP), con 233 y 89 casos, respectivamente.

El objetivo del Plan

El objetivo de estas ayudas es favorecer la descarbonización del transporte desde la neutralidad tecnológica. Por ello, se apoyan con hasta 3.500 euros actuaciones que sustituyan turismos y furgonetas de tecnologías diversas (como GLP, gasolina o diésel), por otros de menos emisiones. En el caso de los coches se busca que estos cuenten con un nivel de emisiones de CO2 inferiores a los 125 g CO2/km,de 150 g CO2/km para las furgonetas.

El precio de compra máximo admitido para los vehículos turismo es de 40.000 euros y 75.000 en el caso de aquellos de hidrógeno. Las furgonetas (para las que solo se han presentado 16 solicitudes de ayudas) no cuentan con límite alguno

El programa contempla cambiar 2.000 turismos y furgonetas antes del 15 de septiembre, por lo que ya se ha superado más del 77% de las previsiones.