Un enlace sindical

Mari Cruz Vicente y Santi Bengoa han compartido 40 años de sindicato y vida. En 1987 ella le empujó a liderar CCOO en Euskadi; ahora, él le anima a dar el salto a Madrid Mari Cruz Vicente y Santi Bengoa. Domingo, 15 julio 2018

En las vidas de Mari Cruz Vicente y Santiago Bengoa es imposible separar el plano personal del sindical, su compromiso con los derechos de los trabajadores y el suyo propio. Se conocieron y enamoraron ya trabajando en Comisiones Obreras, a principios de los 80, cuando ambos eran veinteañeros, en plena Transición. Su historia de amor se construyó a la vez que el sindicato se organizaba tras salir de la clandestinidad. Han ido ocupando diferentes puestos en la estructura de la central. Él fue secretario general de Euskadi entre 1988 y 2000 y en la actualidad está jubilado. Ella ha desempeñado también importantes responsabilidades y ahora, con 60 años, ha asumido un nuevo desafío: ha aceptado irse a Madrid, a la ejecutiva confederal de Unai Sordo, como 'número dos', aunque no le gusta nada ese apelativo. «Seré encargada de Acción Sindical», matiza, un cargo en el que sustituirá a la repentinamente fallecida Mercedes González, la primera mujer que llegó a ese puesto en la dirección nacional de CC OO.

Recorrer con Bengoa y Vicente su relación y trayectoria es un repaso a la historia sindical española de las útimas cuatro décadas. Para los inicios hay que remontarse a esa época convulsa de los 70, cuando el país intentaba salir de las tinieblas de la dictadura, con gran ilusión por conquistar derechos y libertades largamente reprimidos. Todo estaba por hacer. Al evocar esa etapa, el recuerdo de los dos se va directamente a los trágicos sucesos del 3 marzo de 1976. No es de extrañar teniendo en cuenta la conmoción que causó la matanza en Vitoria, su ciudad. Aquel día de huelga general la policía disparó contra los trabajadores reunidos en la igesia San Francisco de Asís y cinco resultaron muertos.

«Hubo un antes y un después. Fue espantoso. Recuerdo que solo se oían las sirenas y a la gente gritando 'asesinos' desde sus casas a oscuras». Santi lo vivió muy cerca. Ya estaba involucrado en el sindicato. En ese momento estaba en Michelin. «La fábrica se quedó fuera, pero participé en las manifestaciones a título personal. En una de febrero nos pusieron morados a golpes. Al final me echaron», rememora. Las condiciones laborales de entonces eran muy duras. «Trabajábamos 48 horas a la semana y con solo 15 días de vacaciones», señala. Compatibilizaba su empleo en la planta con la tarea de montar la estructura de Comisiones en Euskadi prácticamente desde cero. No hay que olvidar que el sindicato, vinculado al Partido Comunista, no se legalizó hasta 1977.

Mari Cruz, tres años más joven, también tiene grabada en su memoria aquel de 3 de marzo. «Estudiaba interna en las Ursulinas y nos mandaron a casa». Tenía 18 años. Tras acabar el Bachillerato se puso a trabajar en la fábrica de planchas Krainel (hoy BSH). Ya apuntaba maneras, porque nada más terminar su primera jornada laboral se afilió a Comisiones Obreras. Aunque para entonces ya tenía el carnet del Partido Comunista, al que estuvo afiliada hasta hace unos años.

El enamoramiento

Sus vidas se enlazaron en 1981. Cómo no, en el sindicato. Lo cuenta ella que, según reconoce, fue la que lo tuvo más claro desde el principio. Quería estar con él: «En esa época, por las tardes, íbamos al sindicato (en Vitoria) para ocuparnos de la asesoría. Había muchísimo que hacer. La gente no sabía ni lo que era un convenio. Santi, a la vuelta de la mili, también venía por las tardes y coincidíamos. Había pegada de carteles, asambleas... Currábamos mucho y no terminábamos hasta la noche. Pero luego tomábamos algo y así surgió. Tuve que empujarle un poco».

Al cabo de tres meses, ya estaban viviendo juntos. No se casaron hasta diez años después y solo por el juzgado. «A mi madre, que era muy religiosa, le costó asumirlo. Encima tenía una tía monja que le machacaba con que estábamos en pecado», cuenta Santi. «Y en el propio Partido Comunista había quien lo veía muy mal», añade Mari Cruz.

Pasando páginas en su álbum de fotos, otro momento clave es 1987. Fue cuando Santi Bengoa presentó su candidatura para suceder al histórico Tomás Tueros, uno de los fundadores de Comisiones Obreras en Euskadi y secretario general desde su constitución en 1978. Era un momento de crisis interna. También en Madrid se produjo el relevo de Marcelino Camacho por Antonio Gutiérrez, uno de los que animaron a Bengoa a dar un paso adelante para renovar la central e independizarla de sus vínculos con los partidos políticos. Aunque el impulso definitivo vino de Mari Cruz. «Yo contribuí muy activamente para que se presentara. Me costó convencerle porque no le gustaba el protagonismo».

Se decidió y estuvo doce años, tres mandatos. Hasta el 2000. Mientras, Mari Cruz fue ocupando distintos cargos, porque desde muy pronto se liberó para volcarse totalmente en el sindicato. En 1991, embarazada de su hija, asumió la dirección de la central en Álava.

La convivencia

– ¿No ha habido roces al compartir sindicato y familia?

– (Mari Cruz) Yo creo que la clave en nuestro caso ha sido que cada uno ha tenido su espacio. Eso lo hemos cuidado muchísimo. Y luego, tras ser padres, hemos tenido muy claro que había que compartir cuidados. Lógicamente, cuando Santi estaba en Bilbao y yo en Vitoria, a mí me tocaba un papel mayor en casa. Aunque con solo cuatro meses ya llevamos a nuestra hija a la escuela. Hemos hecho uso de unos servicios públicos que defendemos.

Ahora cambian las tornas. Es ella la que va dar un paso adelante al marcharse a Madrid para ser la secretaria nacional de Acción Sindical. Unai Sordo, que ahora recurre a Mari Cruz para la ejecutiva confederal, ya la fichó para desempeñar esa labor en la estructura de Euskadi en 2013 y en el último congreso volvió a ser elegida para el cargo.

«Cuando se lo conté a mi hija me dijo que era una insensata. Que yo no estaba acostumbrada a vivir en una ciudad como Madrid y que ya tenía 60 años», se ríe. Ella se siente con energía. Cree que se abre una etapa interesante para recuperar derechos laborales. Santi le apoya. «Me dijo que era un buen broche para mi carrera sindical».

Él está jubilado desde hace ya dos años. En cuanto abandonó la secretaría general en el 2000, volvió a la empresa, a Sidenor en Vitoria. Tenía 45 años y se incorporó directamente a la línea de producción. «Los primeros años estuve montando cajas de laminación, que te llenabas de grasa. Luego pasé a formación».

Ambos defienden con ardor el papel de los sindicatos para lograr una mayor justicia social. Ven con gran esperanza que haya relevo generacional dentro de Comisiones y no dudan de que también habrá nuevas parejas. «Esto une mucho. La prueba es que no somos los únicos. Está también Loli (la actual secretaria general de Euskadi) con el responsable de Industria y muchos más. Se meten muchas horas y claro...»