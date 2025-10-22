Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Telefónica, Marc Murtra. Reuters

Telefónica sitúa a Mascaraque como vocal independiente y Javier de Paz pasa a ser director adjunto de Murtra

El consejo de administración cuenta con nueve vocales independientes, lo que supone un 60% del total de los asientos del máximo órgano de decisión

EP

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:14

Comenta

Telefónica ha nombrado a César Mascaraque como consejero independiente para sustituir a Javier de Paz, que ha presentado su renuncia voluntaria por «razones personales» y para desempeñar nuevas «funciones ejecutivas» dentro del grupo, según ha informado la teleco a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Javier de Paz pasará a desempeñar funciones ejecutivas como director adjunto al presidente de Telefónica, Marc Murtra, y como responsable de Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa.

Además, permanecerá como presidente del consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital (Movistar +), cargo que ejerce desde comienzos del pasado marzo, poco después de la llegada de Murtra a la presidencia de Telefónica en sustitución de José María Álvarez-Pallete.

«Aceptar la renuncia voluntaria presentada, por razones profesionales y con el fin de desempeñar funciones ejecutivas en el grupo Telefónica, por Francisco Javier de Paz Mancho a su cargo de consejero de Telefónica, renunciando por tanto a su cargo de vocal de la Comisión Delegada y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, y a su cargo de presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Regulación», ha detallado la empresa.

De este modo, Mascaraque, que entró en el consejo de Telefónica en Brasil a finales del pasado abril, tomará el relevo de Javier de Paz en el consejo de administración del grupo en calidad de vocal independiente a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno y por el procedimiento de cooptación.

De este modo, el consejo de administración de Telefónica cuenta con nueve vocales independientes, lo que supone un 60% del total de los asientos del máximo órgano de decisión de la compañía.

Mascaraque ha trabajado, entre otras compañías, en Google (como responsable del desarrollo de negocio para el sur de Europa y mercados emergentes) y en IAC Search and Media, donde se desempeñó como director general de Operaciones en Europa. Además, fundó Finexia en Reino Unido, una plataforma 'online' de financiación de pymes, y BPM Marketing en Irlanda.

A consecuencia de los mencionados movimientos, Telefónica ha nombrado como presidenta de la Comisión de Sostenibilidad y Regulación a Ana María Salas Andrés, que sustituirá en el cargo a Javier de Paz.

Javier de Paz formaba parte del consejo de administración de Telefónica desde finales de 2007, cuando el presidente de la teleco era César Alierta, y fue secretario general de las Juventudes Socialistas y miembro de la ejecutiva del PSOE (1984-1993).

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  2. 2 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  3. 3

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  5. 5

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  6. 6 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  7. 7

    130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  9. 9 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse
  10. 10

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Telefónica sitúa a Mascaraque como vocal independiente y Javier de Paz pasa a ser director adjunto de Murtra

Telefónica sitúa a Mascaraque como vocal independiente y Javier de Paz pasa a ser director adjunto de Murtra