Telefónica reduce a la mitad su dividendo para 2026

Telefónica, cuyo beneficio cae un 46% en los primeros nueve meses del año, reduce casi a la mitad su dividendo con cargo a los resultados ... de 2026, de los 0,30 euros por acción que paga actualmente a los 0,15 por acción. La medida se encuentra incluida en el Plan Estrategico que ha anunciado este martes la empresa que preside Marc Murtra y que tendrá vigencia hasta 2030. De esta forma, la operadora se ahorrará en torno a 850 millones de euros en 2026.

Esta fecha estaba marcada en rojo en el calendario desde hacía semanas. Marc Murtra presentará durante la jornada a analistas del mercado y a los medios de comunicación su hoja de ruta para los próximos años con la vista puesta en la consolidación del sector para darle un futuro europeo a Telefónica.

La agencia Bloomberg ya daba por hecho hace unos días la reducción del dividendo como uno de los pilares sobre los que se asentaría el plan estratégico que la multinacional ha hecho público este martes. La decisión se justificaba, según las fuentes, en que la rentabilidad por dividendo de la operadora es una de las más altas y de esta forma se pondría al nivel de sus competidores. Con este recorte se podría generar flujo de caja con el que afrontar compras de otros operadores. Actualmente la compañía dedica unos 1.600 millones de euros al dividendo, con dos pagos al accionista al año de 0,15 euros por acción, 0,30 euros en total por cada título.

La consolidación del sector es el mantra de Murtra desde que puso un pie en Telefónica. El sector teleco está en una situación muy complicada desde hace 10 años. Los ingresos que antes le llegaban por servicios que aportaban valor como la mensajería o la televisión, los han captado ahora grandes plataformas como Netflix o WhatsApp -incluso las llamadas, sobre todo si la persona sale del país-. Pero al mismo tiempo, las grandes operadoras han tenido que realizar inversiones millonarias para desplegar la fibra, el 5G y después vendrá el 6G. «La ecuación económica es muy compleja, solo puede abordarse si hay una consolidación», explica Juan Felipe Jung, profesor de Economía de Comillas-Icade.

La teleco registró un beneficio neto de 828 millones millones en los nueve primeros meses del año, un 45,9% inferior al del mismo periodo de un año antes, y ha registrado unos ingresos de 26.970 millones de euros en los primeros nueve meses del curso, lo que supone una variación interanual orgánica del 1,1%. Telefónica, ha mantenido sus objetivos para este año de ingresos, ebitda, capex y dividendo que, sin embargo, ha rebajado a la mitad para 2026, tras publicar su nuevo plan estratégico.