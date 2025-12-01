Telefónica ofrece las mismas condiciones que en el ERE de 2024 Los sindicatos consideran insuficiente esta primera oferta para un proceso de salidas que afectará a más de 6.000 empleados

Edurne Martínez Madrid Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:56 | Actualizado 18:06h.

La negociación del ERE está cociéndose en la sede de Telefónica. Después de que la operadora planteara 6.088 despidos en España dentro del expediente ... de regulación de empleo (ERE) presentado a los sindicatos hace unos días, este lunes han comenzado los contactos con los representantes de los trabajadores. La compañía ha presentado su primera oferta con unas condiciones idénticas a las ofrecidas en el ERE de alrededor de 3.000 empleados que se cerró en 2024, a excepción de la prima de 10.000 euros de voluntariedad que se llevaron entonces los afectados.

Estas condiciones de partida son para tres de las siete filiales incluidas en el ERE, las que están incluidas en el convenio del sector (CEV): Telefónica España, Móviles y Soluciones y que agrupan a 5.040 afectados del total. La idea de la operadora es que las salidas sean a través de prejubilaciones preferentemente y con diferentes condiciones por tramos de edad. Según fuentes sindicales, los nacidos entre 1969 y 1971 recibirán el 68% de su salario hasta cumplir los 63 años, momento en el que se recortará al 38% hasta los 65. Para los nacidos entre 1965 y 1968, esos porcentajes serían del 62% y 34%, respectivamente. Mientras que para los más mayores se quedaría en el 52% y el 34%. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

