La startup Onkoreplica y Semi Zabala, en innovación, ganan los Premios Toribio Echevarria

Los Premios Toribio Echevarria han recaído este año a dos empresas donostiarras. En la sección de Startups y proyectos la empresa ganadora ha sido Onkoreplica ... que ofrece soluciones para el testado de fármacos oncológicos mediante el desarrollo de modelos 3D in vitro de tumores de paciente. Además, Semi Zabala se ha hecho con el galardón a empresa innovadora.

En empresa eibarresa, se ha premiado a Replay by Welk, una la plataforma digital integral para clubes deportivos y entornos de alto rendimiento. El Premio honorífico, Iñaki Goenaga, ha sido para Acha Herramientas que celebra 85 años de excelencia y legado industrial con la apertura de una exposición en el Museo de la Industria Armera, en la que muestra los productos que le han consolidado como referente en la fabricación de herramientas de precisión. Fundada en 1940 por Esteban Acha y su esposa, Concha Garitaonaindia, la historia de la empresa es también el reflejo del origen de la industrialización vasca: esfuerzo, visión y capacidad de adaptación.

También se ha hecho un reconocimiento especial a la empresa debarra Reiner por cien años de actividad. Hace un siglo, Ernst Reiner sentó las bases para una empresa que es ahora líder mundial en el sector de los sellos metálicos y los escáneres de cheques.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, mostró su «sorpresa» por los proyectos que concurrían a los premios, «pero todo esto no es una casualidad. Hay valores y una cultura del trabajo importante. He visto proyectos alucinantes con proyectos nuevos y tenemos que daros las gracias a vosotros por la contribución tecnológica que hacéis. Tenéis que ser conscientes de los importante que sois». Mendoza destacó le trabajo de Marisa Arriola en la promoción de tantos proyectos empresariales en el seno del Bic-Gipuzkoa.

Desde el Parque Tecnológico de Miramón, en Donostia, un equipo de investigadores de Onkoreplica está construyendo algo que no se ve a simple vista, pero que puede cambiar la manera de desarrollar tratamientos oncológicos: tumores humanos en tres dimensiones cultivados en laboratorio. Es la base de Onkoreplica, una iniciativa nacida al abrigo del centro de investigación CIC biomaGUNE que ofrece soluciones para el testado de fármacos oncológicos mediante el desarrollo de modelos 3D in vitro de tumores de paciente.

En empresa innovadora, la ganadora ha sido Semi Zabala que desarrolla una línea piloto de servicios backend para fabricar dispositivos GaN destinados al sector espacial. Con este premio se demuestra que la revolución de los chips también habla euskera con un proyecto tan técnico como estratégico: el desarrollo de una línea piloto de servicios backend para fabricar dispositivos de nitruro de galio (GaN) destinados al sector espacial, una apuesta que sitúa a Euskadi en la carrera internacional por los semiconductores de potencia de última generación.

Con sede en Donostia, Semi Zabala se dedica al diseño, fabricación, testeo y comercialización de componentes y circuitos integrados basados en nitruro de galio para aplicaciones de alta fiabilidad, especialmente en el ámbito espacial y en entornos donde la electrónica debe soportar condiciones extremas, como la radiación o las grandes variaciones de temperatura. Esta tecnología, enmarcada en la familia de los semiconductores de banda ancha (WBG), ofrece ventajas decisivas frente al silicio tradicional: mayor eficiencia, menor tamaño y peso, y menos pérdidas de energía, rasgos clave cuando cada gramo cuenta, como ocurre en un satélite. El proyecto premiado por el jurado del Toribio Etxebarria se centra en una pieza concreta de esa cadena de valor: el backend, es decir, todo lo que ocurre desde que el chip sale del wafer hasta que se convierte en un dispositivo listo para integrarse en los sistemas de potencia de un satélite o de otra infraestructura crítica.