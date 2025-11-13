Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Foto de familia de los premiados A. E.

La startup Onkoreplica y Semi Zabala, en innovación, ganan los Premios Toribio Echevarria

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:13

Los Premios Toribio Echevarria han recaído este año a dos empresas donostiarras. En la sección de Startups y proyectos la empresa ganadora ha sido Onkoreplica ... que ofrece soluciones para el testado de fármacos oncológicos mediante el desarrollo de modelos 3D in vitro de tumores de paciente. Además, Semi Zabala se ha hecho con el galardón a empresa innovadora.

