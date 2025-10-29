Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sede principal de Sapa en Andoain. Lobo Altuna

Sapa modernizará las transmisiones de los blindados Pizarro y Castor por 27 millones

El acuerdo, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, tiene como objetivo sustituir las cajas de transmisión SG850 por el modelo SG35T

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:54

El Consejo de Ministros aprobó este martes el contrato con Sapa Placencia para la transformación y actualización de las transmisiones de los vehículos de combate ... Pizarro Fase II y Castor, por un valor estimado de 26,9 millones de euros. El acuerdo, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, tiene como objetivo sustituir las cajas de transmisión SG850 por el modelo SG35T, desarrollado por la empresa andoaindarra.

