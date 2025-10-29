Sapa modernizará las transmisiones de los blindados Pizarro y Castor por 27 millones

El Consejo de Ministros aprobó este martes el contrato con Sapa Placencia para la transformación y actualización de las transmisiones de los vehículos de combate ... Pizarro Fase II y Castor, por un valor estimado de 26,9 millones de euros. El acuerdo, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, tiene como objetivo sustituir las cajas de transmisión SG850 por el modelo SG35T, desarrollado por la empresa andoaindarra.

La actualización permitirá «aumentar la velocidad, la movilidad y la capacidad de integración de implementos —como palas, arados o rodillos— que refuerzan la protección y la operatividad de los vehículos del Ejército de Tierra en misiones de ingeniería y combate», según señala el comunicado del Ministerio de Defensa.

El contrato se enmarca en la estrategia de modernización del parque acorazado español y complementa el programa de mejora de mitad de ciclo del VCI/C Pizarro Fase I, que será acometida por Santa Bárbara Sistemas, filial española de la multinacional estadounidense General Dynamics, por un importe global de 261,8 millones de euros.

Con esta nueva adjudicación, la compañía de la familia Aperribay refuerza su papel en los principales programas terrestres del Ejército de Tierra, incluidos el VCR 8x8 Dragón, consolidando su posición como proveedor estratégico en sistemas de movilidad para plataformas blindadas tanto en España como en el ámbito europeo.

Alianza estratégica

Sapa mantiene además una alianza estratégica con General Dynamics en el marco del programa Next Generation del Ejército de Estados Unidos, donde suministrará los sistemas de transmisión del tanque de última generación de la primera potencia del mundo, el M1E3 Abrams. Esta colaboración consolida a la empresa guipuzcoana como uno de los referentes europeos en sistemas de movilidad y potencia eléctrica embarcada.