Salto busca los 1.000 millones en ventas y sigue de compras por el mundo

Salto Systems acaba de cumplir un cuarto de siglo y, convertida ahora en Salto Wecosystem, aspira a seguir creciento con la misma visión y ganas ... que demostraron hace 25 años sus seis creadores en el pequeño piso de Irun en el que nació la compañía. Una firma que es hoy, desde su cuartel general de Oiartzun, líder mundial del sector del control de accesos. Uno de esos 'campeones ocultos' que atesora Gipuzkoa y que no ha bajado los brazos en ambición y apuesta por las personas y por la tecnología.

En su última hoja de ruta, la compañía pilotada por el CEO Marc Gómez, se ha marcado el objetivo de llegar a los 1.000 millones de euros, «el famoso billion», explicó en San Sebastián el directivo durante una conferencia ofrecida esta semana en la Universidad de Deusto organizada por Deusto Business Alumni con la colaboración de PwC. Los máximos responsables de estas dos últimas entidades, Antón Azlor y Asier Atutxa, respectivamente, pusieron en valor el desempeño de Salto y su crecimiento a lo largo de los años.

La firma, confesó Gómez a DV, sigue escrutando a diario los mercados nacional e internacional con la idea de realizar nuevas compras con las que acompañar su crecimiento orgánico (el más importante para la empresa).

Tecnologías de visión

¿Qué tipo de compañías están en el radar de Salto? Básicamente, aquellas que posean tecnología con la que ofrecer mejor servicio a los clientes. Por ejemplo, explicó, las ligadas al análisis de las imágenes y la visión, o, sencillamente, otras del sector que puedan complementar el universo de Salto Wecosystem, que hoy vende en 100 países y cuenta con 40 oficinas. El 70% de las ventas corresponde a Europa; el 20%, a las américas y el 10%, a Asia.

«Nos queda mucho por crecer y seguiremos comprando compañías», añadió Gómez. Se da la circunstancia, recordó, que la oiartzuarra acaba de entrar en el capital de la donostiarra Normo, una 'start up' especializada en buzones inteligentes para comunidades.

Sin perder el alma

El salto, nunca mejor dicho, a los 1.000 millones de euros (este año la facturación rondará los 500 millones) supone duplicar sus ventas en un segmento muy complicado y con competidores realmente fuertes. Una tarea que Gómez quiere acometer «sin perder la esencia, el alma» de la empresa. Esto es, poniendo a las personas en el centro y apostando muy fuerte por la tecnología.

No en vano, Salto cuenta hoy con 450 personas dedicadas a I+D, lo que supone una cifra inédita en muchos sectores si se toma en cuenta que la plantilla global es de 1.800 trabajadores.

A la guipuzcoana

El componente local y el hacer las cosas «a la guipuzcoana», recordó el CEO, es otra de las cosas que no se puede perder en esa senda de crecimiento que afronta la empresa. De hecho, explicó Gómez, la cercanía con los proveedores es uno de los puntos fuertes y más diferenciadores de Salto.

Así, y esto le convierte también en una 'rara avis' incluso en la Euskadi industrial, «el 80% de nuestros suministros llegan de empresas que están a menos de una hora de nuestra fábrica». Una planta que, subrayó, es «la más grande de Europa y puede que del mundo» en el sector.

Fondos de inversión

A nadie se le escapa que Salto Wecosystem resulta muy atractiva en un planeta hoy dominado por los fondos de inversión. Cuestionado por Azlor sobre si estos vehículos «se acercan» a la empresa de Oiartzun, Gómez reconoció que «hay una lista de gente quiere invertir en Salto».

De todos modos, el directivo descartó en principio que la firma se apoye en este tipo de actores para acometer procesos de crecimiento en el futuro inmediato: «tenemos el ratio de deuda muy bajo y así queremos quesiga, realizando las compras que sean pero sin hipotecar nada».

A día de hoy, Salto Wecosystem cuenta con un accionariado muy cohesionado: un 60% en manos de las familias fundadoras y algunos directivos, un 10% en las de algunos familiy offices de Euskadi y un 30% en las de cuatro 'private equity' «que entraron en momentos clave», como por ejemplo la compra de la austríaca Gantner en octubre de 2020 y que apoyaron Alantra, Sofina, Peninsula Capital y Florac.

La fundación

Marc Gómez no quiso terminar su charla sin recordar que parte de la columna vertebral de Salto es el compromiso social. Aspecto en el que recordó la importancia de Salto Foundation (iniciada allá por 2004, recordó, cuando las ventas no eran de 500 millones) y que apoya multitud de iniciativas; desde equipos como el Bera Bera de balonmano a atletas de deporte adaptado. de todo el mundo. El deporte como instrumento para cambiar la vida de las personas es otro de los pilares de la fundación, en la que ahora se deja la piel quien fuera CEO y 'alma mater' de Salto durante largo tiempo, Javier Roquero.