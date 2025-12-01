Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El recelo de los sindicatos descabalgó a la EPSV Geroa de la operación Uvesco

La entidad que comparten con Adegi se descolgó del consorcio vasco para comprar el grupo de distribución y anclarlo en Euskadi

Ana Barandiaran

Bilbao

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:01

La operación liderada por los directivos de Uvesco para que un consorcio vasco compre la compañía de supermercados BM al fondo francés PAI Partners por ... más de 700 millones de euros avanza a buen ritmo y podría cerrarse a mediados de diciembre. La carrera contrarreloj por la configuración de esta alianza para blindar en Euskadi un grupo con 7.000 empleados ha tenido que superar varios obstáculos y uno de ellos fue la decisión de la EPSVGeroa de descolgarse de la oferta, lo que obligó al resto a buscar una solución para tapar su agujero. Pese a que oficialmente no han trascendido las razones de este desmarque, diferentes fuentes han confirmado a este periódico que fue principalmente el recelo de la parte sindical lo que lo motivó.

