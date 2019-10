Los más jóvenes, de la mano de STARTinnova hacia actitudes emprendedoras VI STARTinnova, alumnos y profesores comparten experiencias con los emprendedores. / Juantxo Lusa La iniciativa pedagógica capacitará a más de 900 estudiantes de 33 centros guipuzcoanos de Bachiller y Formación Profesional ÁLEX LÓPEZ Domingo, 20 octubre 2019, 07:39

La octava edición de la iniciativa pedagógica STARTinnova ya está en marcha y lo hace con la decidida intención de continuar guiando a los jóvenes alumnos hacia un futuro lleno de desafíos, en el que las actitudes emprendedoras serán cada más necesarias. Y es que el reto que cada año afronta STARTinnova no es otro que el de encender en todos los participantes la chispa del emprendimiento y todos los valores que ello conlleva.

El principal objetivo de STARTinnova es que al final de los cinco meses que dura el programa, los más de 900 estudiantes de 33 centros guipuzcoanos de Bachiller y Formación Profesional que toman parte en esta edición hayan interiorizado habilidades y aptitudes con las que convertir una idea en un proyecto de emprendimiento, y que, además, les sirva para afrontar los retos que les depare el futuro. Cuatro de estos centros, IES Elgoibar BHI y Meka, ambos de Elgoibar; La Salle-Azitain, de Eibar; y Zumaiena, de Zumaia, se han unido a esta aventura en esta edición del curso 2019-2020.

Con estos 900 alumnos y alumnas guipuzcoanos coincidirán más de 2.500 jóvenes de otros territorios de Euskadi, Asturias, Valencia, La Rioja y Castilla y León, que estudian en diferentes centros que no han querido dejar pasar la oportunidad de tomar parte en el proyecto creado e impulsado por EL DIARIO VASCO y que cuenta con el patrocinio de ADEGI, BIC Gipuzkoa y el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y la colaboración de la UPV/EHU y Tknika, y de diez empresas de nuestro territorio que serán mentores de otros tantos centros participantes.

El comité evaluador

Los participantes, principalmente de entre 16 y 17 años, se encuentran ya en la fase de ideación y desarrollo de sus proyectos, para los que buscan encontrar respuestas creativas e innovadoras a necesidades existentes. Todos sus proyectos serán evaluados por un comité compuesto por cerca de 40 profesores de Empresariales de la UPV/EHU y coordinado por María Saiz, profesora de Emprendimiento y Creación de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la citada universidad. Allá por febrero, los diez grupos con la puntuación más alta presentarán su proyecto ante un comité compuesto por profesionales de reconocido prestigio.

La base metodológica en la que se sustenta el proyecto pedagógico STARTinnova es una completa plataforma de e-learning que conjuga conceptos teóricos con ejercicios interactivos para que los participantes tengan material formativo en formato audiovisual y actividades de autoevaluación.

Todo ello se complementa con distintos encuentros con emprendedores que se celebran en diferentes centros. En el trancurso de estas charlas, los invitados transmiten sus vivencias personales, poniendo de relieve la importancia que tienen cualidades como la tenacidad, la perseverancia, la tolerancia al fracaso o el trabajo en equipo. En estas charlas, además, se combinan las preguntas realizadas por los alumnos de ese centro con otras que envían los estudiantes de otros, que siguen en streaming estos encuentros digitales.

La primera de ellas se celebró el pasado miércoles en Donostia, en Santo Tomas Lizeoa, y tuvo a Eider Sánchez, de Naru Intelligence, como invitada.

El papel de los tutores

Merece también una mención especial el rol que desempeñan los tutores y tutoras a lo largo de este camino hacia el emprendizaje que cada año propone STARTinnova. Ellos son la mejor compañía para el alumnado y tienen una importante cuota de responsabilidad en la misión de que las ideas que proponen los diferentes grupos terminen viendo la luz. En un viaje que siempre tiene momentos que no resultan sencillos, su compañía y experiencia resultan fundamentales para que los proyectos lleguen a buen puerto.

Las empresas mentoras, un pilar clave Son ya diez las empresas mentoras que continuarán con su apoyo a STARTinnova en esta octava edición. Son firmas que, estando comprometidas de forma decidida con el fomento de comportamientos emprendedores, ejercen de mentores de los centros participantes en el programa. Así, los alumnos y alumnas que toman parte en STARTinnova tienen la ocasión de conocer de primera mano, por medio de visitas a esos centros de trabajo, la realidad de una empresa y los retos a los que esta se enfrenta. Estas experiencias refuerzan los contenidos de STARTinnova y les permiten comprobar la necesidad de jóvenes emprendedores que tiene nuestro territorio. Hasta la fecha, ya han confirmado su compromiso con el emprendimiento las firmas Cementos Rezola HEIDELBERGCEMENT Group, Fundación Michelín, Goizper, Irizar, KSB Itur, Orkli, Pneumax, Sarralle, Unceta y Wisco.

En la última edición, el proyecto 'Iraun' del grupo EH 2 HAKUNA, de Elkar Hezi Oñati y formado por Ainhoa Urzelai, Gurutze Ampudia, Jon Bartolomé y Maider Barrena, fue la idea con más futuro en la categoría 16-17 años. Presentaron un proyecto para alquilar productos tecnológicos por cortos espacios de tiempo. En la categoría para mayores de 18 años, por su parte, Aston Birras, de Irungo La Salle, fueron premiados por su app especializada en menús del día y cartas de restaurantes. Eloy Etxaburu, Ibai Goñi y Manu González eran sus integrantes.

Eider Sánchez | Co-creadora de Naru Intelligence «Las ganas de cambiar la medicina nos llevaron a emprender»

Santo Tomas Lizeoa acogió el primer encuentro entre emprendedores y estudiantes participantes en STARTinnova

Eider Sánchez es co-creadora de Naru Intelligence. / Lobo Altuna

El pasado miércoles, Eider Sánchez compartió su experiencia como emprendedora y co-creadora de la empresa Naru Intelligence con los casi 900 alumnos guipuzcoanos participantes en STARTinnova. La actividad de Naru Intelligence se centra en la aplicación de sistemas de inteligencia artificial para la mejora de resultados en oncología y otras enfermedades crónicas. Hace tres años, Eider abandonó su trabajo como investigadora para crear su propia empresa, realizando una transición que recuerda con agrado. Así, entre otros temas, Eider habló del camino recorrido para pasar de investigadora a creadora de su propia empresa.

-¿Qué te impulsó a emprender?

-Querer hacer un cambio. Mi socia y yo teníamos experiencias familiares de pacientes con enfermedades que habían sufrido dificultades durante el tratamiento, con complicaciones que, desde el punto de vista clínico, no habían podido predecir con anterioridad. Eso nos había generado una frustración porque pensamos que igual se podía haber hecho más. Quisimos poner a disposición de esos médicos nueva tecnología para que pudieran contar con la información que les permitiera hacerlo mejor con pacientes similares en el futuro. Esas ganas de cambiar la medicina nos llevaron a emprender.

-¿Cuál es la característica más valiosa de un emprendedor?

-Si tuviera que elegir, diría que es la capacidad del cambio: la de proponerlo, pero también la de asumir que algo ha cambiado. Puedes reunirte con un potencial cliente y que te diga que no le gusta tu idea, pero que si hubiese unos cambios en ella, le parecería más interesante. Para un equipo emprendedor, lo más importante es saber asumir que el camino que lleva quizás no sea el más correcto y que debe encontrar el punto en el que cambiarlo. Eso requiere mucha flexibilidad mental y mucha resistencia al no.

-¿Cuántas ideas fallidas o no tan buenas tuviste antes de tener la idea con la que triunfaste?

-Nosotras trabajábamos en un laboratorio, pero llegó un momento en que lo que queríamos era que eso que hacíamos como parte de nuestra investigación llegara a ser un producto real en el mercado. Vimos que lo que realmente nos motivaba era esa segunda parte y que a lo que nos teníamos que dedicar más que a la investigación era a llevar al mercado, al paciente, esa nueva tecnología. Cuando nos dimos cuenta de eso fue cuando decidimos dejar el trabajo. Hasta que constituimos la empresa pasaron 6 meses en los que estuvimos trabajando a tiempo completo en darle forma a la idea de lo que sería Naru. Sí que tuvimos bastantes ideas de lo que podíamos hacer. En ese proceso sí que hubo ideas que, al hacer esa validación de mercado, vimos que igual no tenían tanto encaje.

-¿Cómo supiste que tu idea era buena?

-Nosotras veíamos que era una buena idea, porque en nuestro entorno existía esa necesidad. Pero fuimos conscientes de que realmente lo era al reunirnos con algunos médicos y pacientes. Les presentamos la idea y ellos nos la validaron.

-¿Cuáles son los principales factores en los que debemos enfocarnos como emprendedores?

-No hay que olvidar que siempre son necesarios los recursos adecuados: económicos, porque hay que hacer alguna inversión; a nivel personal, de instalaciones… Hay que tener claras las necesidades y tener la capacidad para conseguirlas.

-¿Cómo lograsteis comercializar el producto?

-Es un proceso en el que hay que trabajar diferentes aspectos. Por un lado, en el sector de la medicina son muy importantes las validaciones médicas. Nadie te va a comprar nada si no está validado médicamente. Además, los procesos, los tiempos, son muy largos. Por otro lado, está el proceso comercial, con diferentes médicos, presentándoles el sistema… Al final lo más difícil es lograr el primer contrato. Una vez lo logras, parece como que te da un 'sello'.

María Saiz | Coordinadora del Comité Evaluador «STARTinnova es un programa único en Euskadi y hay que mimarlo»

María Saiz, coordinadora del Comité Evaluador de STARTinnova, destaca la labor que ejercen los tutores con el alumnado a lo largo del programa

Un año más, María Saiz, directora del Máster de Emprendimiento en la UPV/EHU y miembro del comité técnico de STARTinnova, será la coordinadora de su Comité Evaluador. Saiz se encarga de ello desde la tercera edición de esta iniciativa y por ello destaca, en primer lugar, que «STARTinnova es el único programa privado de emprendimiento que yo conozco en Euskadi y hay que mimarlo para que continúe porque la necesidad en este ámbito es muy grande».

Y, en esta línea, Saiz aporta dartos: «Tenemos un 5% de población vasca involucrada en proyectos emprendendores; es decir, están creando una empresa de 0 a 3,5 años de vida, cuando llega la consolidación empresarial». En comparación con otras regiones, «nuestro nivel de emprendimiento suele estar siempre por debajo del nacional, pero en calidad es mejor. No nos podemos comparar con el nivel de actividad emprendedora de, por ejemplo, las Islas Canarias, donde hay mucha actividad, pero con negocios que abren y cierran según la campaña turística. Aquí creamos menos, pero en términos de supervivencia es más estable, con una tasa de cierres de 1,6%».

Saiz tiene claro también cuál es el mayor reto al que se enfrentan los alumnos y alumnas que toman parte cada año en STARTinnova: «El mayor reto es oír por primera vez la palabra 'emprendimiento'. Tenemos un sistema educativo que no integra esta habilidad. El factor barrera tradicional de los últimos 15 años en materia de emprendimiento es la educación Primaria y Secundaria. De repente, les hablan de emprendimiento y tienen que afrontar que todo lo que han ido aprendiendo lo tienen que canalizar para ser sus propios jefes. Y eso es difícil de asumir, porque cuando lo afrontan están también en procesos de orientación que van hacia la elección de unos estudios que se convertirán en una profesión, pero no existe la de emprendedor. Nadie dice de pequeño que quiere ser emprendedor».

En STARTinnova, además, hay una figura que resulta fundamental y en la que María Saiz ha notado una gran evolución, la del tutor: «Cuando está más familiarizado con un proceso emprendedor y con una metodología para generar un modelo de negocio a través de una idea, la calidad de los proyectos se incrementa. Se nota mucho cuando el profesorado está comprometido con la visión emprendedora dentro del aula porque ellos lo transmiten y los grupos, también. Por ello, en los últimos dos años se ve mucho más foco dentro de los proyectos: los tutores controlan mejor la metodología, la transmiten mejor y el alumnado ejecuta mejor», explica.

Un comité comprometido

En los ochos años de trayectoria de STARTinnova se ha ido produciendo un crecimiento de los centros participantes y, por tanto, de los proyectos presentados y de la calidad de los mismos. Y, de la misma forma, se ha ido reforzando el Comité Evaluador con nuevas incorporaciones, siendo el denominador común de todos los integrantes su fuerte compromiso con el fomento del emprendimiento y su vocación docente. Se trata de un desempeño intenso, ya que, como explica Saiz, «evaluar lleva su tiempo, sobre todo cuando los proyectos son de calidad. Como no quiero que unos pocos evaluadores se encarguen de muchos proyectos, cuando la recompensa es sólo emocional, recluto a otros para que como máximo tengan 10 proyectos a evaluar».

Los perfiles de estos expertos son variados, aunque «normalmente tienen que tener conocimientos de Marketing, Finanzas y Administración de Empresas. Estamos hablando de profesores universitarios de la Facultad de Economía y Empresa en las tres sedes de la UPV/EHU y también de especialistas en organización de empresas en Ingenieros en cualquiera de las sedes, así como profesores del Máster de Emprendimiento», resume.