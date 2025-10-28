La promotora inmobiliaria Proinsa de Donostia entra en fase de liquidación

La inmobiliaria Proinsa Desarrollo Siglo XXI S. L., con sede en Donostia, ha entrado en fase de liquidación, según el auto del Juzgado de lo ... Mercantil número 1 de la capital guipuzcoana, fechado el pasado 10 de octubre y al que ha tenido acceso este periódico.

Concluye así la andadadura de una firma que se fundó en 2001 y que llegó a tener una gran expansión en todo el Estado con promociones emblemáticas, aunque la crisis inmobiliaria de 2007 le pasó factura, lo que le ha llevado a acumular deudas millonarias y ha precipitado su liquidación.

La jueza Maria Isabel Villoslada Torquemada ha acordado abrir la fase de liquidación del concurso, según recoge el auto. Asimismo, ha declarado disuelta a la concursada y el cese de los liquidadores, que serán sustituidos a todos los efectos por la administración concursal, que ha quedado en manos del Oscar Hernando López.

De este modo, la deudora ha sido suspendida en el ejercicio de sus facultades de administración y disposición sobre los bienes y derecho que integran la masa activa, siendo sustituda, por lo tanto, por la administración concursal.

El auto también ordena, como es habitual, que los acreedores de la concursada pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, para lo que les da un mes.

Proinsa Desarrollo Siglo XXI tiene su sede en el Polígono Zuatzu de Donostia. En el teléfono de contacto hoy no atendía nadie.