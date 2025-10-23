Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El CEO de MasOrange, Meinrad Spenger. EFE

Orange confirma que la compra del 50% de MasOrange en España no afectaría al dividendo

La compañía fruto de la fusión de Orange y MásMóvil ha elevado un 3,7% su facturación hasta septiembre, mientras que la del grupo se estanca

Edurne Martínez
José A. González

Edurne Martínez y José A. González

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:29

«Confiamos en poder llevar a cabo la posible adquisición de MasOrange sin afectar a la rentabilidad para el accionista». La frase del director financiero ... del grupo Orange, Laurent Martínez, en la conferencia de analistas de este jueves confirma la insistencia del grupo por hacerse por la filial española fruto de la fusión de Orange y MásMóvil en marzo de 2024. En su intervención, Martínez aseguró que la compañía puede asumir la compra del 50% que no posee de MasOrange -además de mencionar también la adquisición de Altice, matriz de SFR, el segundo operador francés- sin tocar el dividendo.

