Orange cierra la compra del 50% de Masorange por 4.300 millones

La compañía francesa pasa a gestionar el 100% del capital del segundo operador español de telecos por ingresos y el primero por base de clientes

José A. González
Edurne Martínez

José A. González y Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:36

Era un rumor que llevaba semanas rondando el sector de las telecomunicaciones y, finalmente, se ha convertido en realidad. En una operación relámpago, el gigante ... francés Orange compra el 50% que no controla de la firma Masorange y que hasta ahora estaba en manos del holding Lorca, en el que están presentes accionistas españoles, KKR, Providence y Cinven. Con esta transacción que alcanza los 4.300 millones de euros, la firma gala pasa a gestionar el 100% del capital del segundo operador español de telecos por ingresos y el primero por base de clientes. Se prevé la firma de un acuerdo vinculante antes de finales de 2025.

